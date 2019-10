Paul Rudd y el momento más tétrico de su carrera: ser enterrado vivo para serie de Netflix

Al ser una de las estrellas del Universo Cinematográfico de Marvel, Paul Rudd está acostumbrado a tener que hacer acrobacias y escenas de acción en sus producciones, pero en la serie de Netflix que protagoniza las cosas han ido más allá.

“Living With Yourself”, es la nueva ficción que tiene a Rudd en su elenco interpretando a Miles Eliot, un hombre cansado de la vida que, desesperado por vivir nuevas experiencias, se somete a un nuevo tratamiento para llegar a ser una mejor persona y encontrarse bien consigo mismo.

En la escena de apertura de la serie, Miles emerge de una tumba poco profunda con una bolsa transparente alrededor de su rostro, finalmente logra salir, pero confundido por la situación.

Paul Rudd conversó con el portal inglés Metro sobre esta escena y dijo que fue sumamente inusual para él, además que le dio mucho miedo.

“Fue lo más extraño que he tenido que filmar, y algo inesperado. No soy claustrofóbico realmente, pero algo dentro de nosotros sabe que no es correcto ser enterrado vivo. Me asusté”, explicó.

Rudd dio detalles sobre cómo la producción lo enterró y lo colocó dentro de un enorme agujero. "Estaba en una tumba abierta, y había un tubo que se metió bajo tierra, eso lo puse en mi boca para poder respirar”.

El actor podría regresar muy pronto al UCM de Marvel, ya que se ha reportado que en los próximos meses se dará inicio a la producción de “Ant Man 3”.