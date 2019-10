Aunque han pasado 10 años del fenómeno ‘Avatar’, cinta producida por James Cameron, la llegada de su secuela todavía genera gran expectativa en el mundo del cine. Conozca todos los detalles de la cinta que promete superar todo lo que su predecesora consiguió, pero esta vez de la mano de Disney.

‘Avatar 2’ llegará a las salas de cine en el 2021 de la mano de James Cameron y Disney. Foto: Difusión

En el 2009 todos quedamos cautivados con el fantástico mundo de ‘Avatar’; debido a que para la época, lo visto en la gran pantalla era revolucionario para el cine. Sin embargo, el desconcierto llegaría cuando James Cameron prometería dos secuelas que, con el paso del tiempo, parecían que no verían la luz.

Afortunadamente, el reconocido director, confirmaría la llegada de cuatro secuelas. Dejando de la lado rumores que indicaban una posible cancelación del mundo de los Na’vi.

¿Cuál será el título de ‘Avatar 2’?

Cuando James Cameron anunció el regreso de Pandora y los Na’vi, solo denominó a sus secuelas según el orden de su estreno (‘Avatar 2’ , ‘Avatar 3’, etc.). No obstante, un reporte de la BBC anunciaría que las películas de denominarían como ‘Avatar: The Way of Water’, ‘Avatar: The Seed Bearer’, ‘Avatar: The Tulkun Rider’ y ‘Avatar: The Quest for Eywa’.

Al ser consultado sobre esta información, James Cameron, declaró que estos nombres eran los títulos potenciales para la cinta, pero que pueden ser cambiados en el transcurso de la producción.

Trailer de Avatar 2

Si bien, todavía no existe un trailer oficial de Avatar 2, los fans no se han quedado con los brazos cruzados. Si navegas por Internet podrás encontrar diversos fanmade sobre lo que podría pasar en la nueva entrega.

¿Cuál es la historia de ‘Avatar 2’?

James Cameron, a lo largo de los años, ha comentado que la secuela de ‘Avatar’ seguirá el camino de esta misma; centrándose en temas como la familia y el encarcelamiento. Sin embargo, esta entrega no continuará los acontecimientos de la primera.

“Cada película funciona de forma única que nos gustaría que vayan y vean,” comentó el productor Jon Landau. “No necesitas haber visto Avatar para ver Avatar 2. Se queda allí y llevaremos a las personas en un viaje visual y emocional que llega a su propia conclusión.”

Varios años han pasado desde los sucesos de la primera película. Sully es el jefe del clan y Neytiri la gran sacerdotisa. Se dice que los protagonistas realizarán viajes que van más allá de los inmensos bosques de Pandora. James ha prometido que cada uno de los nuevos ambientes serán impresionantes.

¿Qué actores y personajes aparecerán en ‘Avatar 2’?

El miedo más grande de los fans de Avatar, sin duda, es quiénes integrarán el reparte de las secuelas. Sin embargo, no habrá problema alguno, debido a que todos los actores de la primera película tienen contrato vigente. Es más, se han revelado una lista de jóvenes actores que interpretarán a niños Na’vi.

Algunos de los actores y personajes son:

Zoe Saldana – Neytiri

Sam Worthington – Jake Sully

Kate Winslet – Ronal

Oona Chaplin – Varang

Edie Falco – General Ardmore

Sigourney Weaver – Dr. Grace Augustine

Stephen Lang – Miles Quaritch

Giovanni Ribisi – Parker Selfridge

Cliff Curtis – Tonowari

CCH Pounder – Moat

Joel David Moore – Norm Spellman

Matt Gerald – Cabo Lyle Wainfleet

Chloe Coleman – Joven Lo’ak

Britain Dalton – Lo’ak

Filip Geljo – Aonung del Clan Metkayina

Jack Champion – Javier ‘Spider’ Socorro

Jamie Flatters – Neteyam

Bailey Bass – Tsireya

Trinity Bliss – Tuktirey de la Familia Sully

Jeremy Irwin – Joven Neteyam

Jake McLean – Navi

Duane Evans Jr. – Rotxo

¿Cuándo se estrenan las secuelas de ‘Avatar’?

Es cierto que se ha generado una incertidumbre con las fechas de estreno de las secuelas de Avatar. James Cameron quiere que las fechas de estreno sean lo más cercanas posibles; por tanto, cualquier problema o retraso en el proceso de producción termina afectando a las demás cintas.

Por el momento las fechas anunciadas por Disney son las siguiente: