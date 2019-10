Watchmen 01x01: conoce cómo, dónde y a qué hora ver el estreno la primera temporada [VIDEO]

“Watchmen” es la nueva serie de HBO inspirada en el cómic de Alan Moore que promete mantener a sus seguidores enganchado con cada capítulo. Hoy, 20 de octubre, se estrena la primera entrega de los vigilantes enmascarados que son tratados como individuos fuera de la ley.

La primera temporada cuenta con nueve episodios, los cuales se filmaros desde el 1 de junio de 2018 en Atlanta, Georgia.

¿Qué nos entregará el primer episodio de “Watchmen”?

En la sinopsis oficial de “It’s Summer and We’re Running Out of Ice”, que HBO difundió a hace unos días, mencionan lo siguiente, “En una América alternativa donde la policía debe proteger su identidad tras una máscara para protegerse de una organización terrorista, la detective Angela Abar (Regina King) investiga el intento de asesinato de otro oficial bajo la guía de su jefe y amigo, Judd Crawford (Don Johnson). Mientras tanto, el Dueño de la Finca (Jeremy Irons) recibe un misterioso regalo de cumpleaños de parte de sus leales sirvientes”.

¿Cuál es el contexto de la serie?

“Watchmen” ha sido ambientada en Atlanta a mediados de los años 80 y se centra en los misteriosos asesinatos de superhéroes retirados llevados a cabo por un asaltante desconocido. Rorschach, un vigilante enmascarado despiadado, comienza una reunión temporal de sus antiguos colegas “Minutemen” para averiguar quiénes los atacan y cuáles son sus motivaciones.

Cartel oficial de Watchmen

¿Cómo y a qué hora ver el estreno de "Watchmen?

La primera temporada de “Watchmen” se estrenará hoy a las 9:00 pm. en HBO. En España, el primer episodio será visto a las 4:00 am del lunes 21 de octubre por HBO.