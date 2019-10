Tarantino se niega a recortar escenas de Érase una vez en Hollywood

El cineasta Quentin Tarantino no va a reeditar su cinta Érase una vez en Hollywood para aplacar a los censores chinos, según confirmó Variety. La decisión probablemente significa que el drama de Leonardo DiCaprio y Brad Pitt y la oda a finales de los años sesenta no aparecerá en China.

Tarantino previamente se enfrentó a los altos mandos en el país con Django Unchained, y finalmente acordó hacer algunas rupturas que eliminaron escenas de violencia gráfica y desnudez después de que la película fuera retirada del estreno. No importó mucho. Cuando se volvió a lanzar en forma editada, la película fracasó en China.

El propietario de los derechos de distribución en el país asiático, Bona Film Group, ni siquiera habría comunicado a Sony qué escenas eran objetables, pero una fuente dijo que el lanzamiento de la película el 25 de octubre fue “suspendido” después de que Shannon Lee, la hija de Bruce Lee, presentara una queja ante la Administración Nacional de Cine de China.

Ella se opuso a la representación en pantalla de su difunto padre como un hombre arrogante y jactancioso que lucha por derrotar al personaje de Pitt en una pelea.

Semanas atrás, Tarantino dijo a los periodistas en una conferencia de prensa en Moscú: “Bruce Lee era un tipo arrogante”.

Once Upon a Time in Hollywood se considera una de las favoritas de los Óscar y ha recaudado unos impresionantes 366.8 millones de dólares con un presupuesto de 90 millones de dólares.