“Apostamos por hacer cosas diferentes”

Con información de Variety y El Mundo

Fue el estreno italiano de Righteous Kill. Las multitudes se extendieron a lo largo de la alfombra roja en un día de septiembre de 2008, gritando su nombre con la esperanza de obtener su autógrafo. De Niro recurrió a su coprotagonista, Al Pacino, y expresó su pesar de que todas estas personas estuvieran aquí para celebrar una película que era poco más que un thriller policial estándar, una película que arruinó sus legados en lugar de pulirlos.

“Dije: ‘Esta es una gran reacción, pero sería bueno si estuvieran aquí para una película de la que realmente nos sentimos orgullosos. La próxima vez haremos una que nos guste’”, recuerda De Niro en la entrevista a Variety.

El 27 de septiembre, en el Festival de Cine de Nueva York, después de una gestación tortuosa que podría servir como su propia trama cinematográfica, el mundo echó un vistazo a El irlandés, la última colaboración entre los ganadores del Óscar. También marca el regreso de Martin Scorsese al mundo del celuloide de los gángsters.

La película dura tres horas y media, Frank (De Niro) es un sicario que se convirtió en confidente del líder de los Teamsters, Jimmy Hoffa (Pacino). “No pensé que se iba a hacer”, admite Pacino. “En algún momento, pensé: ‘Bueno, esa fue una buena idea, pero muchos de ellos aparecen y nunca suceden’”.

PUEDES VER Ewan McGregor llegó a Machu Picchu para continuar grabación de documental

Producida con US$ 175 millones, gran parte de ella se gastó en tecnología de rejuvenecimiento que permite a las estrellas septuagenarias interpretar personajes de entre 20 y 50 años, también es una película que entró y salió del sistema de estudio tradicional de Hollywood, originalmente establecida para Paramount y STX. Sin embargo, en 2017, Paramount se preocupó por los costos crecientes, y después de comunicarse con Netflix, la plataforma se hizo cargo. En entrevista a El Mundo, Al Pacino responde si es comparable una revolución, la del Nuevo Hollywood de los 70, con la otra, la de hoy.

“Yo no llevaría muy lejos las similitudes. En los años 70 todos teníamos la actitud de jugadores. Apostábamos a hacer cosas que podían parecer diferentes. Había una energía en el ambiente compartida. Quizá ahí si haya algo similar. También esta película es una apuesta. En cualquier caso, lo que nos mueve no es la melancolía o la nostalgia por aquellos tiempos. Sí, yo estuve allí, pero si soy sincero, ya no me acuerdo de nada de los 70”.

Para Variety, Scorsese señaló que llegar a un acuerdo con Netflix era necesario. “Necesitábamos hacer una imagen cara. El negocio del cine está cambiando hora por hora, no necesariamente para mejor, y muchos de los lugares a los que habríamos ido para obtener fondos en el pasado ya no eran viables. Acordamos todo”.

Y si en una entrevista anterior De Niro llamó “estafador” a Donald Trump y cuestionó su “preocupación por el cine que inspire tiroteos masivos, aún más con el estreno de Joker”, ahora el actor vuelve a tomar la palabra. “Él forma parte de la peor tradición de mi país. En tiempos de discordia como los que vivimos, necesitamos a alguien que nos diga cómo estar juntos, no que nos divida. El enfrentamiento está ahí, sobre la superficie, y por eso es importante, ahora más que nunca, un líder que sepa encontrar espacios comunes. No pido nada extraño”.

PUEDES VER Zac Efron: estrella de la actuación y romántico empedernido

Al Pacino, en un tono más conciliador, continuó la reciente entrevista en New York. Confiesa que conoció a Jimmy Hoffa, el personaje que interpreta. “Lo recuerdo como un icono. No sabía nada de él como tampoco sabía qué hacía con el dinero de los sindicatos o cómo se relacionaba con la mafia. Pero sí me acuerdo que fue defensor de Martin Luther King y que su imagen estaba completamente normalizada. Y eso, sin duda, es fascinante. No es un monstruo, sino todo lo contrario”.