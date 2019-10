One Piece cumple 20 años: recuerda “la muerte del Merry”, la escena que hizo llorar a todos los fans [VIDEO]

El barco más querido por todos. Miles de fanágoinhticos recuerdan a el Going Merry, la carabela con la que Luffy comenzó oficialmente su viaje como un pirata en compañía de Zoro, Nami y Usopp. El barco que aguantó cientos de aventuras con los jóvenes piratas tuvo una despedida digna de un verdadero nakama. Revive el momento más conmovedor de todo One Piece.

Hoy 20 de octubre se cumplen 20 años desde que se lanzó por primera vez en televisión el anime ‘One Piece’. La franquicia que un día comenzó como la simple idea de un mangaka en sus días de secundaria se terminó convirtiendo en una historia que a el día de hoy ha ganado miles de fanáticos en todo el mundo. El sueño por convertirse en pirata sigue vigente después de tanto tiempo y seguirá así por mucho más.

La trama de One Piece avanzó bastante rápido en un inicio, mostrándonos como un joven quien un día cualquiera obtiene un misterioso poder tras comer un ‘Akuma no mi’ y luego se embarca en una aventura para conseguir el tesoro más grande del mundo, consiguiendo en su camino a importantes aliados que lo ayudarán a cumplir su sueño. Pero hay un momento en todo el anime que ningún fanático puede olvidar hasta el momento, se trata de una de las despedidas y muertes que marcó un antes y después en la franquicia, hablamos del adiós del Going Merry.

Adiós Merry

La despedida del Merry se vio en el capítulo 312 del anime, mientras que en el manga fue en 430 de One Piece. Todo comenzó cuando la tripulación de los Mugiwara llegó hasta una isla en la que se encontraban los mejores carpinteros para poder realizar las reparaciones de su barco, pero una vez en este lugat terminan siendo engañados y se ven envueltos en una batalla.

Tras el feroz enfrentamiento salen victoriosos, pero se terminan percatando de algo, el Merry se encuentra más dañado y les informan que por más que quieran no pueden reparar el barco, y toman la decisión de comprar uno nuevo, esto genera división en el grupo y como consecuencia Usopp se retira del grupo.

Un nuevo problema se presenta, Robin fue raptada por el CP9, por órdenes del gobierno mundial, los Mugiwara se deciden a rescatarla y van hasta ahí. Tras la batalla se ven acorralados y no tiene a donde ir, pero sucede un milagro, aparece frente a ellos el Merry para llevarlos a casa. Cuando están regresando a la isla se encuentran con el grupo de carpinteros que habían salido en su búsqueda, pero sucede lo peor, el barco se parte a la mitad, Luffy implora que por favor lo reparan ya que es un importante Nakama, pero le dicen que es demasiado tarde y que lo mejor ahora es dejarlo descansar en paz.

Es así como todos se ponen de acuerdo en que ha llegado el momento de la despedida, Luffy se acerca y lo incinera. Todos empiezan a recordar los buenos momentos que pasaron en el Merry y no pueden evitar llorar. En medio de esto se escucha una voz que dice “Lo siento” todos se preguntan de donde viene, la voz proviene de su barco, que entre llamas les dice “Me hubiese gustado llevarlos más lejos, lo siento, quería vivir aventuras con ustedes por siempre”. Todos rompen en llanto y se vuelve a escuchar “Pero he sido feliz. Por haber cuidado siempre de mí, muchas gracias, he sido realmente feliz y todo es gracias a ustedes”

Es un manga y anime creado por el mangaka japonés Eichiro Oda. Su manga comenzó a ser publicado en el año 1007 y tiene hasta la fecha más de 80 volúmenes que se venden con gran éxito. Su serie vio la luz en el año 1999 y hasta el momento tiene casi 900 capítulos.

El anime cuenta la historia de Luffy, un joven que motivado por las leyendas del famoso pirata Gol D. Roger decide lanzarse a la aventura para convertirse en el rey de los piratas. Junto a su tripulación, los Mugiwara, está decidido a conseguir el tesoro más grande del mundo, el One Piece.