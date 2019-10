High School Musica: The Musical: ¡Confirmado! La temporada 2 de la serie está asegurada

Tras confirmarse el nuevo proyecto “High School Musical: The Musical: The Series”, no tardó en causar furor entre los fanáticos de la franquicia de Disney, quienes esperan con ansias el nuevo lanzamiento.

No obstante, a pocos días del estreno, se confirmó que la serie será renovada para una segunda temporada. Según Deadline, el rodaje se llevaría a cabo para inicios de 2020 en Salt Lake City (Utah) con todo el elenco de jóvenes.

La historia del nuevo programa será muy similar a la original, en el cual los estudiantes tratarán de organizar una obra musical en el instituto del mismo nombre y pondrán todo su esfuerzo en ello.

“Estamos increíblemente emocionados de hacer el próximo capítulo de ‘High School Musical: THe Musical: The Series a Disney+“ , recalcó el presidente de la plataforma, Ricky Strauss.

Además, agregó que el programa agradará a todos: “Tim y su talentoso reparto nos han hecho una primera temporada divertida, conmovedora y cercana a todas las generaciones. Estamos seguros de que el mundo, como nosotros querrá ver más de estos personajes, canciones y momentos de alegría”, finalizó.

La plataforma de streaming, Disney+ se lanzará en Estados Unidos el siguiente 12 de noviembre, cuyos estrenos serán la serie de High School Musica, La Dama y el Vagabundo y The Mandalorian.