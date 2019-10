“Star Wars: The Rise of Skylwalker” lanza nuevo teaser que te prepara para el tráiler final [VIDEO]

Los fans de Star Wars no pueden más con las ganas de ver el Episodio IX: The Rise of Skywalker, sin embargo, tendrán que esperar por el momento. Por ahora, el próximo lunes se emitirá el tráiler final de la saga.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Lucasfilm reveló un pequeño teaser, donde se puede ver la fecha para el tráiler de Star Wars: The Rise of Skywalker. A continuación verás el adelanto.

El avance del Episodio IX será estrenado durante el medio tiempo de la transmisión de ESPN del juego Monday Night Football entre los New England Patriots y los New York Jets. Esto se ha convertido en una constante pues los avances de The Force Awakens y The Last Jedi se dieron también en ESPN.

The final trailer. Tune in to Monday Night Football on @ESPN to watch it live. #TheRiseOfSkywalker pic.twitter.com/QAme0H5j0D — Star Wars (@starwars) October 19, 2019

Durante las últimas cuatro décadas, los fanáticos se han demostrado reacios a las nuevas películas de Star Wars, por lo que The Rise of Skywalker será una conclusión satisfactoria según palabras del director JJ Abrams.

“Los finales son lo que más me asusta”, empezó Abrams para Entertainment Weekly. “Se trata de cerrar esto de una manera que sea emocional y significativa y también satisfactoria en términos de responder tantas preguntas como sea posible”.

Así mismo, reveló que “si alguien se pusiera a ver estas nueve películas dentro de unos años, verá una historia coherente”.

TRÁILER OFICIAL DE STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER

El director fue consultado por varios temas, en especial el regreso del Emperador Palpatine. Ante esto, Abrams cree que The Rise of Skylwalker es la película correcta para concluir esta saga.

"Algunas personas sienten que no deberíamos volver a visitar la idea de Palpatine, y lo entiendo completamente. Pero si estás viendo las nueve películas como una historia, no conozco muchos libros en los que los últimos capítulos no tengan nada que ver con los anteriores. Si miras las primeras ocho películas, todas las configuraciones de lo que estamos en IX están a la vista ".