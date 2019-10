My Hero Academia 4x02: ¡Enfrentamiento de villanos! Comienza el entrenamiento de Midoriya

Se acabó el relleno y viene lo bueno. My Hero Academia (Boku no Hero Academia) temporada 4 se estrenó el pasado sábado 12 de octubre y pudo ser visto en todo el mundo gracias a los diversos servicios de streaming que están en línea. Las aventuras de Midoriya y sus amigos mantienen atentos a todos sus fanáticos que están atentos cada semana.

Este nuevo arco promete no decepcionar a los fanáticos. Luego que su primer capítulo fue un ligero relleno que sirvió para presentar una vez más a todos los personajes pertenecientes a la clase 1-A. Pero esta segunda entrega finalmente ha comenzado a desarrollar la trama fiel al manga.

La tercera temporada estuvo llena de emoción, mostrando como los jóvenes héroes fueron atacados por la Liga de Villanos cuando se encontraban en un campamento de entrenamiento. Luego de esto se vieron obligados a participar en el examen para conseguir sus licencias provisionales, para lo cual tuvieron que luchar con otros estudiantes y finalmente se nos mostró el primer encuentro de Shigaraki Tomura con el nuevo villano de turno.

Este segundo capítulo de My Hero Academia comienza mostrándonos el encuentro del líder de la Liga de villanos con ‘Shie Hassakai’, el joven que está a cargo de un grupo de Yakuzas. Todo indicaba que se iba a llevar a cabo una alianza entre estos, pero para sorpresa de Tomura, lo que este nuevo quería era convertirse en el líder definitivo y convertirse en el sucesor de ‘All for One’.

Esto provoca la ira del grupo de villanos, el primero en atacar es ‘Magne’, a quien terminan partiendo a la mitad, al ver esto entra en acción ‘Compress’, quien intenta usar su quirk para comprimir a este enemigo, pero le terminan cortando un brazo. Cansado de ver esto se una a la batalla Shigaraki Tomura quien usa su habilidad para desintegrar las cosas, parecía que iba a darle un golpe directo a su adversario, pero aparece alguien más y lo cubre. El enfrentamiento termina ahí.

Acto seguido se muestra a los héroes de la clase 1-A, que están discutiendo el asunto de su nuevo entrenamiento. Midoriya se encuentra preocupado ya que no tiene idea sobre a que agencia debería de dirigirse, entonces por recomendación de Gran Torino intenta convencer a All Might para tener una recomendación e ir con su viejo compañero ‘Sir Nighteye’.

Sin embargo el retirado héroe número 1 se niega por alguna razón que aún no ha sido revelada, por lo que se recurre llamar a Togata Mirio. Es así que juntos se dirigen a la agencia de héroes donde Deku pasará una prueba antes de ser aceptado, es aquí donde le dicen que si desea ser aceptado deberá hacer sonreír por lo menos una vez a ‘Sir Nighteye’. ¿Será capaz de pasar esta nueva prueba?

