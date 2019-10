Marvel: Francis Ford Coppola tilda de ‘despreciable’ el cine de superhéroes [VIDEO]

Días después de que Martin Scorsese afirmara que las películas de Marvel “no son cine”, Francis Ford Coppola tomó la misma posición. Según recoge “El País”, desde Festival Lumière de Lyon el cineasta dijo que considera que las cintas del UCM son como “parque de diversiones”

“Cuando Scorsese dice que no es cine, tiene razón. Uno espera un aprendizaje y una inspiración de una película, y no creo que obtengas eso con Marvel, porque hace películas sin riesgo”, bromeó Coppola.

Pero Coppola siguió declarando para los periodistas que lo abordaron en la ciudad francesa de Lyon, lugar donde recibió el Premio Lumiere por su contribución al cine; y comentó que Scorsese había sido muy ‘amable’ con sus declaraciones pasadas.

“En realidad, Marty fue amable. No dijo que era despreciable, que es lo que estoy diciendo yo”.

Scorsese vs Marvel

Días atrás, Martin Scorsese dijo que las películas de Marvel “no son cine” y comparó la taquilla de superhéroes con los parques temáticos. Estas declaraciones las dio en una entrevista para Empire Magazine antes del lanzamiento de la película The Irishman, la cual se estrenará en Netflix.

Al ser preguntado sobre si ve este tipo de películas, él dijo que lo intentó, pero no lo logró. “No los veo. Lo intenté, ¿sabes? Pero eso no es cine ”, dijo Scorsese a Empire. “Honestamente, lo más cerca que puedo pensar en ellos, tan bien hechos como están, con los actores haciendo lo mejor que pueden bajo esas circunstancias. No es el cine de seres humanos tratando de transmitir experiencias emocionales y psicológicas a otro ser humano".