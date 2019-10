Maléfica: Maestra del mal

Disney resume la secuela de la taquillera película estrenada en el 2014 como una historia centrada en la relación entre Maléfica y su ahijada, la princesa Aurora. “Ellas comienzan a cuestionar los complejos lazos familiares que las unen, mientras son presionadas en diferentes direcciones por una boda inminente y aliados inesperados”, dice la compañía. Por eso, en la conferencia de prensa, Angelina Jolie hizo paralelismos con su experiencia como madre adoptiva.

“Maléfica posiblemente pensó que nunca sería madre. Eso, en un punto, me recuerda a mí misma, que cuando era muy joven pensaba que nunca iba a ser lo suficientemente buena persona como para ser madre. Maléfica no cree ser lo suficientemente buena como para criar a Aurora, y se cuestiona muchísimo, aunque muy dentro sabe que ser madre salvó su vida y le da una cierta estabilidad que antes no tenía”, sostuvo la actriz que adoptó a su primer hijo (Maddox) en Camboya en el 2002. “Una familia va mucho más allá de los lazos de sangre”.

Michelle Pfeiffer, quien interpreta a la Reina Ingrith, observó y acotó bromas a las respuestas de Jolie. “No había visto a Angelina caracterizada aún, y recuerdo lo mucho que me impresionó observarla cuando las puertas se abrieron y ella ingresó al salón. Solo pensé ‘imagínate a este ser entrando en tu comedor’, y ya no tuve que actuar tanto, fue todo más bien natural”.

La rivalidad

Jolie retomó la relación entre el enfrentamiento de ambos personajes y la maternidad.

“Me siento tan afortunada de tener la familia que tengo en esta vida, he aprendido tanto de cada uno de mis hijos... Con Michelle pudimos interpretar muy bien ese enfrentamiento en la película porque las dos somos madres, y no solo madres biológicas (Pfeiffer adoptó a su primera hija, Claudia, en 1993), y creo que por eso pudimos ponerle intensidad a esa escena en particular”.

Hasta el momento, el personaje de Pfeiffer ha conquistado a la crítica por su “hipnótica perfidia”. La actriz que da vida a la maquiavélica reina opina: “Resulta muy atractivo vivir a través de estos personajes, estas mujeres llegan a ser inteligentes y malvadas. Ella siente que es la madre del reino, y ha prometido proteger a su territorio y a su gente a cualquier costo; a veces, cuando eres un líder, tienes que hacer sacrificios por el bien general... ¡Vamos, cualquiera haría lo mismo en su lugar!”.

Jolie agregó –quizá haciendo un guiño a las políticas de Donald Trump–: “Aún veo gente apuntalándose en el odio, políticos que construyen sus carreras haciendo hincapié en las divisiones. Me enoja, pero a la vez siento la seguridad de que nunca ganarán, porque el mundo es enorme y está lleno de diversidad, de personas y culturas distintas conviviendo”.

La actriz que se divorció de Brad Pitt volvió a hablar del ‘viaje introspectivo’ que hizo al igual que su personaje. “Pasé por cosas tan complicadas en mi vida en el último tiempo que me puso muy feliz sentirme fuerte de nuevo y tener la posibilidad de divertirme. Adoré hacer Maléfica de nuevo”.

Elle Fanning había dicho esto de Aurora a Teleshow: “Como en la primera película, creo que ella es toda amabilidad, repleta de entendimiento. Pero la ponen en una posición difícil en la segunda película porque está dividida entre estos dos mundos en los que no puede entender por qué no pueden integrarse y llevarse bien”.