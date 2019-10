Joker: afirman que Jared Leto intentó evitar que cinta de Joaquin Phoenix sea filmada [VIDEO]

Molesto y alterado. Joker, de Joaquin Phoenix, se ha ganado el corazón de los fans, no solo por la impactante historia que presenta, sino también por la actuación del intérprete.

Con todo un fandom apostando porque se lleve un premio Oscar a mejor actor, al parecer quien no está muy contento con el éxito de la película de Todd Phillips es Jared Leto. The Hollywood Reporter expuso las supuestas acciones que tomó el actor al conocer que Warner Bros iba a presentar una película independiente del personaje de DC.

Una fuente del portal menciona que Leto estaba tan frustrado por la realización de la película, que se quejó con sus agentes, quiénes también representan a Todd Phillips, para que llamaran a Warner para que la película no se lleve a cabo.

Joker, tráiler oficial con Joaquin Phoenix

Si bien la publicación afirma que no obtuvo respuesta de los agentes de Leto, si recuerda que, desde hace meses atrás, el intérprete ya no es representado por Creative Artists Agency, sino por William Morris Endeavor.

The Hollywood Reporter menciona que Leto estaba molesto por no haber sido informado antes del proyecto ‘Joker’ por sus agentes y, aunque indicó que debieron haber luchado porque la película no se de, finalmente agencia y personalidad terminaron el contrato de representación.

Ni el actor, ni su actual agencia de medios ha respondido por este artículo publicado este sábado 19.