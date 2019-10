Suicide Squad: James Gunn revela que no necesita en su película al Joker de Jared Leto

No es un secreto que Jared Leto quedó fastidiado con Warner por haber realizado una nueva cinta del Joker. Al actor no le gustó que decidieran borrar su personaje y crear uno nuevo con Joaquín Phoenix como protagonista.

Ahora, un último reporte de The Hollywood Reporter indicaría que el actor intentó convencer a Warner para que no lleven a cabo la película. Incluso se ofreció a personificar al Joker en la nueva cinta de James Gunn, Suicide Squad.

Precisamente, el director de Guardians of the Galaxy, realizó una rueda de preguntas y respuestas para Cinemablend.com, donde fue consultado sobre la ausencia del Joker de Jared Leto.

“Nadie más que yo y algunos otros conocemos a todos los personajes de la película, pero si el Joker no está en la película, no creo que sea extraño, ya que no es parte del Escuadrón Suicida en los cómics”, enfatizó.

Si bien James Gunn no dio por terminada la participación del Joker en una posible secuela, queda claro que no está en sus planes introducirlo en la película que tiene como fecha de estreno en 2021.

En la cinta de 2016, dirigida por David Ayer, el Joker de Jared Leto fue introducido para explicar el origen de Harley Quinn (Margot Robbie), así mismo, participó en algunas escenas de acción. Pese a ello, el actor se quejó de que hayan cortado varias de sus escenas.

Entre el elenco de Sucide Squad destacan los nombres de John Cena, Nathan Fillion, Sean Gunn, Pete Davidson, Taika Waititi, Idris Elba y Viola Davis.