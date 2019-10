Boruto: Jiraiya, Tsunade y Naruto hacen su aparición en el arco del viaje en el tiempo

El pasado episodio marcó el inicio del nuevo arco de Boruto: Naruto Next Generations. La historia del anime ha entrado en un viaje en el tiempo, mostrándonos a Boruto y Sasuke regresando a la Aldea Oculta de la Hoja del pasado.

Este nuevo arco ha sido creado como celebración del aniversario 30° de la franquicia Naruto, por lo que Boruto terminará encontrándose con la versión joven de su padre, así como diferentes personajes, como por ejemplo Tsunade y Jiraiya.

A través de su cuenta de Twitter, el usuario @Abdul_S17 reveló un lote de imágenes de lo que veremos en el capítulo 129 de Boruto: Naruto Next Generations. En la notagalería de la parte de arriba podrás encontrar las mejores fotografías.

En el hilo de Twitter podemos encontrar tres diferentes lotes, en el primero se puede ver el retorno de la versión joven de Sakura, Naruto y Jiraiya. Así mismo, los disfraces que usarán Boruto y Sasuke para pasar desapercibidos.

En el segundo, aparecen los ninjas confundidos pues el lugar no es de su época y finalmente, en el tercer lote aparece Tsunate, quien en ese entonces es la quinta Hokage de la Aldea Oculta de la Hoja.

El episodio 129 de Boruto: Naruto Next Generations se titulará “The Village Hidden in the leaves”, y la sinopsis es la siguiente:

“¡A través de las capacidades de Karasuki, Boruto y Sasuke retroceden 20 años en la antigua Hidden Leaf Village! ¡Aunque Sasuke quiere movilizarse! con cautela, Boruto hace un clamor de emoción sobre el paisaje de la antigua aldea. En el momento en que intentaban evitar entrar en contacto con Naruto, Naruto entra, justo enfrente de Boruto...”