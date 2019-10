Batman: Robert Pattinson afirma que el murciélago de Gótica “no es un héroe”

Aún falta para que empiece el rodaje de The Batman, película dirigida por Matt Reeves, sin embargo, su protagonista Robert Pattinson ya tiene muy en claro cómo será el encapuchado que dará vida.

Durante estos días, el actor se encuentra promocionando otros proyectos, como por ejemplo The Lighthouse, dirigida por Robert Eggers, donde compartirá junto a Willem Dafoe. En ese contexto, Pattinson habló sobre su rol como Batman.

Robert explicó que a lo largo de su carrera intentó siempre alejarse de los roles heroicos o de personajes buenos, debido a que le aburre interpretar a personas que no tienen conflictos morales.

“Siempre pensé que la única razón por la que querrías interpretar a un tipo buen todo el tiempo es porque te avergüenzas desesperadamente de lo que estás haciendo en la vida real, mientras que si eres una persona bastante normal, la mayoría de la diversión de hacer películas es que puedes explorar los lados más grotescos o atrevidos de tu psique en un ambiente algo seguro”, afirmó Pattinson.

Sin embargo, ¿Batman no es un héroe que ayuda a la ciudad de Gótica? El actor dio su punto de vista con respecto al murciélago.

“Batman no es un héroe", empezó Pattinson. "Es un personaje complicado. No creo que alguna vez pueda interpretar a un verdadero héroe, siempre tiene que haber algo que esté un poco mal. Creo que es porque uno de mis ojos es más pequeño que el otro”.

"Me encanta el director, Matt Reeves, y es un personaje genial. Su moralidad es torcida. Él no es el chico de oro, a diferencia de casi cualquier otro personaje de cómic”, añadió el actor. “Su visión del mundo es simple, pero el lugar donde se queda es extraño, lo que me permite tener más alcance con el personaje”.

The Batman será dirigida por Matt Reves y tiene como posible fecha de estreno en 2021.