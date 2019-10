The Batman: ¿Alegra a fans? Johan Hill ya no formará parte de la película

Una de las noticias que tomó por sorpresa a todos es que el reconocido actor Jonah Hill ya no será parte de “The Batman”, según informaron los medios de The Wrap, Deadline y Variety, las cuales indican que las conversaciones entre la producción y la cinta no llegaron a un acuerdo y el artista habría decidido retirarse del proyecto.

Hasta el momento se desconoce cuál fue el momento definitivo para que la estrella tomara la decisión, sin embargo, Variety agregó que cuando se anunció la posible incorporación de Hill en la película, este comentó: “Muy temprano en las negociaciones y el acuerdo estaba lejos de cerrarse”, lo que podría ser una de las razones para su salida.

Antes de que el actor diera un paso al costado, se presumía que su rol en “The Batman” sería The Riddler, ahora con la reciente noticia, la producción tendrá que buscar a otro artista que pueda cubrir el papel.

Además, los responsables de la cinta, habrían estado interesados en contar con el talento de Seth Rogen como Oswald Cobblepot, pero no se tiene nada garantizado al respecto. Por otro lado, el film aseguró a Zoe Kravitz como Catwoman que se unirá al elenco junto a Robert Pattinson que dará vida al protagonista y a Jeffrey Wright como el Comisionado Gordon.