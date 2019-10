Premios Oscar 2020: esta es la lista de películas animadas nominadas al galardón

Este año ha estado lleno de grandes producciones cinematográficas que maravillaron a más de uno con sus historias y calidad visual, por ello la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS), publicó este jueves una lista con las cintas que serán consideradas para el premio a “Mejor Película de Animación” en la los Premios Oscar en su 92° edición.

Serán 32 películas animadas que participarán en el galardón y cuatro de ellas serían de la industria del anime, las cuales tendrían la misma oportunidad de quedar en la final, asimismo también algunas de Disney y Pixar que no quedan atrás, tales como Frozen II y Toy Story 4.

Frozen 2 - Tráiler

En esta nota mencionamos todas las películas de animación que entrarán en la gala.

Animes

Kaiju no Kodomo

Waka Okami wa Shogakusei!

Promare

Tenki no Ko

Películas animadas

Abominable

The Addams Family

The Angry Birds Movie 2

Another Day of Life

Away

Buñuel in the Labyrinth of the Turtles

Dilili in Paris

Frozen II

Funan

Genndy Tartakovsky’s ‘Primal’ – Tales of Savagery

How to Train Your Dragon: The Hidden World

I Lost My Body

Klaus

The Last Fiction

The Lego Movie 2: The Second Part

Marona’s Fantastic Tale

Missing Link

Ne Zha

Pachamama

Rezo

The Secret Life of Pets 2

Spies in Disguise

The Swallows of Kabul

This Magnificent Cake!

The Tower

Toy Story 4

Upin & Ipin: The Lone Gibbon Kris

White Snake