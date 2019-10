Nanatsu no taizai 3x02: ¡Atención fans! Anime olvida la censura y presenta renovado capítulo

“Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods” temporada 3 llegó a TV Tokyo para beneplácito de los fans. Pero, como todo no puede ser color de rosa, el primer capítulo emitido dejó a más de un seguidor descontento.

Nanatsu no taizai 3x01 llegó el pasado miércoles 9 de octubre con los sucesos posteriores de la pelea entre Meliodas y los 10 mandamientos. Pero si bien su escenas gustaron, lo que llamó la atención fue la animación y su censura.

Tras ver el capítulo, fans fueron a las redes sociales para comentar sobre lo capítulos e iniciar una campaña para que J.C. Staff, estudio encargado del anime, deje de lado la censura.

¿Qué no se vio? Al inicio del primer capítulo, Meliodas y Ban pelean contra unos demonios para rescatar a un grupo de humanos. Con el paso de las escenas se puede ver que estos dos pecados capitales, una vez que eran atacados, sus cuerpos eran inundados de “sangre” blanca, la cual debí ocultar la real.

Censura de Nanatsu no Taizai fue modificada en el nuevo capítulo - Fuente: Difusión

Con la llegada de Nanatsu no taizai 3x02, se ha podido comprobar que el clamor de los fans fue escuchado y la censura ha sido dejada de lado des-habilitada. Solo basta ver la batalla de King y Diana contra dos de los ‘Diez Mandamientos’: Gloxinia y Drole para descubrir que la animación ha sido modificada.

Nanatsu no taizai 3x03 tráiler oficial

Si bien no se tiene mayor información sobre lo que pasará en el próximo capítulo, TV Tokyo ha liberado un breve adelanto protagonizado por Hawk.

¿Cómo se llama el anime donde sale Escanor?

Nanatsu no Taizai. Nanatsu no Taizai (七つの大罪 lit. Los siete pecados capitales) esun manga escrito e ilustrado por Nakaba Suzuki, serializado en la revista Weekly Shōnen Magazine desde el 10 de octubre de 2012.