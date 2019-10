Elton John sobre ‘El rey león’: “La magia y la alegría se perdieron”

Elton John mostró su disconformidad con la nueva versión de “El rey león”, película estrenada en julio de 2019 que batió récords en las taquillas de todo el mundo.

El músico, que colaboró en la banda sonora de la película original de 1994, calificó la cinta dirigida por Jon Favreau como “una gran decepción” durante una entrevista para la revista GQ.

“La nueva versión de El Rey León fue una gran decepción para mí porque creo que arruinaron la música”, dijo John.

“La música era una gran parte de la película original y el filme actual no tuvo el mismo impacto. La magia y la alegría se perdieron. La banda sonora no ha tenido el mismo impacto que tuvo en las listas hace 25 años", señaló el intérprete de ‘Your song’.

La cinta live action de “El rey león” contó con nuevas versiones de canciones como “Listos Ya”, “Hakuna Matata” y “El Ciclo Sin Fin”, además de temas originales como “Never Too Late”, que fue creada para la película por Elton John y Tim Rice.

Pese a ello, el músico contó que le hubiera gustado adentrarse más en el filme. “Ojalá me hubieran invitado más a la fiesta, pero esta vez la visión creativa de la película y su música fue diferente y realmente no me dieron la bienvenida o me trataron con el mismo nivel de respeto”, señaló John.

La nueva versión de “El rey león” recaudó en su primer fin de semana 185 millones de dólares en Estados Unidos. Meses después superó los mil millones en taquilla a nivel mundial.