Naruto: creador revela el diseño original de Hinata y luce muy diferente [VIDEO]

Hinata es uno de los personajes que más ha crecido a lo largo de todas las temporadas de Naruto, incluso en la última saga, ella se convirtió de una chica tímida y con poca confianza, hasta que llegó a ser una ninja muy habilidosa que logró formar una familia con la persona que siempre amó Naruto Uzumaki.

Y está claro que Hyuga se ganó el corazón de todos los fanáticos con su actitud compresiva, sincera y por su indudable belleza. Sin embargo, Masashi Kishimoto reveló en uno de los databooks de Naruto, que el diseño de la esposa del hokage iba a ser muy diferente de los que sale en el anime.

En la siguiente imagen podrás ver cómo el mangaka había considerado que luciera Hinata en le manga. Si bien el diseño fue cambiado, más de un fan está comentado sobre su apariencia en redes sociales.

Hinata de Naruto. Créditos: Difusión

Pero eso no es todo, Kishimoto también habló sobre el destino que iba a tener Hyuga en su historia. En lugar de ser una ninja, Hinata sería en realidad una ciudadana normal del pueblo de Konoha y que llevaría un hermoso vestido que destaque sus cualidades.

No obstante, el autor dejó atrás esa idea porque sería difícil que ella encaje dentro de la historia de Naruto.

Hinata le confiesa a sus hijos que amaba a Naruto desde que eran niños

Aquí podemos ver con más detalle la apariencia original de Hinata Hyuga, donde se luce con un atuendo dulce y casual, conservando siempre el característico cabello corto que llevaba de niña.

Hinata de Naruto. Créditos: Difusión

¿Quién es la madre de Boruto?

Boruto es un Genin de la Aldea Oculta de la Hoja. Es hijo de Naruto Uzumaki y Hinata Hyūga y hermano mayor de Himawari Uzumaki. Además, es miembro del Equipo Konohamaru junto a Sarada Uchiha y Mitsuki. Muestra gran amor a su madre y es muy parecido a su padre, heredando su cabello rubio y ojos azules de cada uno de ellos.

¿Qué es el Jogan en Boruto?

El Jōgan (浄眼, Jōgan; literalmente Ojo Puro) es un Dōjutsu despertado por Boruto Uzumaki en su ojo derecho. El ojo posee una pupila apenas visible, pero en el anime, su pupila es visible, demuestra color azulado y al ser activado, la esclerótica se vuelve oscura.

¿Cuántos años tiene Hinata?

En la película The Last, Naruto y Hinata tenían 19 años, después en Boruto The Movie tenían 32, Boruto en su película pareciera que tenia la misma edad que Naruto cuando hizo los exámenes Chunin, es decir 12. Entonces, la kunoichi quedó embarazada los 19 o 20 años, teniendo actualmente 32 en edad.