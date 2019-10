Code Geass: ¿Regresa Lelouch? Lanzarían nuevo anime

Code Geass se volvió en uno de los animes más populares en su época y ahora tras cumplir 10 años hace apenas cuatro meses, estrenó su reciente cinta “Lelouch of th Resurrection”, la cual le pondría fin a la historia que tanto se estaba esperando.

No obstante, se habría asegurado que la película no sería el final de la franquicia, sino todo lo contrario, que ello abriría el paso para expandir la saga. Lo que generó sospechas es que Anime NYC y Funimation, dieron a conocer que habrá una proyección especial del reciente largometraje, donde estará parte del elenco y staff.

Code Geass - Tráiler de la película

Y es conocido que mayormente en este tipo de eventos, se anuncien nueva información sobre el anime que, para esperanza de los fanáticos, puedan seguir con la continuación. Entre los presentes estarán Ichiro Okouchi, el guionista, Takahiro Kimura, diseñador de personajes y Yukana, quien da voz a C.C.

No obstante, lo que más ha causado especulaciones es que “Code Geass: Lelouch of the Resurrection”, que se estrenó a inicios de año en Estados Unidos, no ha dado más noticia acerca de la continuación de la historia, generando la posibilidad de otra animación, aunque otra opción sería que promocionar el lanzamiento en formato casero, aunque nada está dicho.

El evento Anime NYC se dará a lugar del 15 al 17 de noviembre, así que se espera que pronto llegue la información en Lationamérica