The Boys temporada 2: nuevas imágenes revelan a un nuevo miembro de The Seven

Tras una exitosa primera temporada, Amazon Prime decidió renovar a The Boys con una segunda entrega, por lo que los fanáticos se vienen preguntando qué pasará con los muchachos y The Seven.

The Boys temporada 2 ya se encuentra en plena filmación. Hace algún tiempo se filtraron imágenes desde el set de grabación, donde podíamos ver a los muchachos bañados en sangre. En esta oportunidad no solo aparece el nuevo integrante de The Seven, sino también, a un miembro caído.

En las imágenes filtradas de The Boys 2 vemos a una heroína con un traje rojo y negro, que sería el nuevo miembro de The Seven. Ella aparece junto a Homelander en un letrero junto a un monumento conmemorativo, donde se puede leer la frase “Luchando por nuestra libertad”.

En la primera temporada de The Boys, el grupo The Seven perdió a Translucent, The Deep y probablemente A-Train, después de lo que vimos en el episodio final. Así mismo, Staright ayudó a Hugh y el resto del equipo.

Homelander y la nueva heroína de The Seven. Foto: Twitter

En las fotografías también se puede ver al antiguo miembro de The Seven, gracias a una estatua conmemorativa. Solider Boy empuña una pistola y usa una gran cantidad de equipo militar clásico. En la inscripción se puede leer “True American Superheroe, True American, True, God Bless Soldier Boyo 1910-1982”.

Monumento a Solider Boy. Foto: Twitter

Hasta el momento Amazon Prime no ha develado ningún dato especial con respecto a la trama de la segunda temporada de The Boys, por lo que parece extraño que haya aparecido el monumento de Solider Boy.