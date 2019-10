Matrix 4: Neil Patrick Harris se suma a Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss

La cuarta película de Matrix sigue sumando más estrellas a su elenco principal. Si la semana pasada, el nombre de Yahya Abdul-Mateen se volvió tendencia por participar en la película de Lana Wachowski, ahora ha llamado la intención de un personaje de How I Meet Your Mother.

El famoso Barney de la exitosa sitcom de la última década, Neil Patrick Harris, se ha sumado a Matrix 4 según informes de la revista Variety.

Si bien el medio ha informado que el actor será parte del elenco de la cinta dirigida por Lana Wachowski, aún se desconoce qué papel interpretará la estrella de How I Meet Your Mother y A Series of Unfortunate Events.

Incluso no se sabe con exactitud la trama que tendrá Matrix 4, salvo algunos rumores que dicen que veremos a un Neo y Morpheus en sus versiones jóvenes.

Neil Patrick Harris se suma a los actores ya confirmados, Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss, quienes repetirán sus papeles como Neo y Trinity respectivamente.

Matrix 4 contará con el guión escrito por Aleksandar Hemon, David Mitchell y Lana Wachowski.

Hace un tiempo, Keanu Reeves tuvo una pequeña entrevista con Entertainment Tonight, donde habló sobre el guión de Matrix 4, confesando que le parece algo “impresionante y ambiciosa”.

El actor le dijo al medio que ya ha leído el guion de Lana Wachowski y la ha descrito como una lectura “sorprendente”. “Es como debería ser”, dijo el actor, quien agregó que está “emocionado” por lo que la directora ha planeado para su icónico personaje.