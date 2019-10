Joker: ¿Teorías sobre la película? Joaquin Phoenix afirma que son ridículas y sin sentido

Joker, película protagonizada por Joaquin Phoenix, sigue dando de qué hablar. Con varias semanas en taquilla, el largometraje no solo ha encantando a fans, sino también a la crítica y sobre todo a la taquilla.

La controversial película es vista no solo por seguidores de DC Cómics o del villano, sino también por el público en general ansioso por ver la historia que le podría dar a Phoenix un premio Oscar.

Directo y sin callarse nada, Phoenix habló con CinemaBlend sobre las especulaciones de los fans en torno a la historia y si existe algún tipo de conexión con el Universo DC en el cine o con la futura película de Batman.

“Es como la de Paul Mccartney, dicen que está muerto, pero no es así. Lo que estoy tratando de decir es que hay algunas cosas que pusimos en la película que no necesariamente deben tener conexión. Sí, supongo que hay algunas cosas en las que van a querer leer de más, pero nada más, quedará ahí. Algunas teorías son ridículas”.

Joker, tráiler oficial

Joker: Joaquin Phoenix improvisó escena del baño

Quién también se ha pronunciado al respecto ha sido el director de Joker, Todd Phillips. En la misma entrevista, el cineasta mencionó que ‘todas son simples coincidencias’.

“Son solo coincidencias. No, no sé. Son coincidencias ¿Lo del reloj aparece solo 2 veces? No, es interesante, pero no”.