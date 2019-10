Black Widow podría ser la primera película de esta franquicia según Scarlett Johansson

La Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) arranca el 2020 con Black Widow. La primera cinta en solitario de Scarlett Johansson, donde nos contará un poco más sobre su pasado.

Black Widow estará basada entre los eventos de Captain America: Civil War y Avengers: Infinity War. Tras esto, en Avengers: Endgame, el personaje de Scarlett Johansson falleció. Es por ello que muchos creen que la cinta será única. Sin embargo, no no sería así.

De acuerdo con la información revelada por Kyle Buchanan de The New York Times, la película Black Widow será la primera de una nueva franquicia dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Scarlett Johansson estuvo presente en una fiesta exclusiva de la revista Elle “Women in Hollywood”, donde se dio tiempo para hablar sobre Black Widow. La estrella de Marvel Studios realizó algunas declaraciones que han despertado el interés de los seguidores.

ScarJo notes that the upcoming BLACK WIDOW is the first Marvel movie produced by one of its actors. She also referred to it as a “standalone franchise” which is interesting if you expected it to be a one-off based on... you know pic.twitter.com/5UkCAXXnYu