“Avengers: Endgame”: Morgan Stark se luce como Rescue, ¿Será Ironheart?

Si hubo un personaje en especial que se robó la atención de Avengers: Endgame, ese es Morgan Stark. La pequeña hija de Tony Stark (Robert Downey Jr.) y Pepper Potts (Gwyneth Paltrow), interpretada por Lexi Rabe, se metió en el corazón de todos los fanáticos en segundos.

La mini estrella tuvo un año bastante agitado, pues no solo participó en la cinta de Marvel Studios sino también en Godzilla: King of the Monsters. De los papeles que interpretó, el de Morgan Stark le quedó grabado para siempre.

Así lo dejó bien en claro en su una nueva fotografía que publicó en su cuenta de Instagram. Debido a que estamos en vísperas de Halloween, más de uno buscará vestirse como los héroes de Avengers: Endgame y Lexi Rabe no es la excepción.

La pequeña Morgan Stark decidió vestirse como Rescue, la armadura que usó Pepper Potts (Gwyneth Paltrow) en la batalla final de los Vengadores.

Lexi Rabe se vistió como Rescue para Halloween. Foto: Instagram

“¡Me divertí mucho disfrazándome como mi “mamá de Marvel”, Gwyneth Paltrow, hoy para la parte de Halloween después del desfile de moda. ¡Mamá no tiene suficiente amor! ¡Así que pensé en enseñarle algo!", escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Tras el estreno de Avengers: Endgame, la pequeña Lexi Rabe declaró para Comicbook que le encantaría ser una versión de Ironheart cuando llegue su momento. “Ya hay una Ironheart, pero tal vez pueda ser como otro... Podría ser como un tipo diferente de Ironheart”.

Morgan Stark se ganó el cariño de los fanáticos con la mítica frase “Te quiero 3000”, algo que se ha hecho famoso entre todos los fanáticos de Marvel Studios hasta el día de hoy.