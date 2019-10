Netflix: ¿Habrá Luis Miguel, la serie 2? Diego Boneta se confiesa y da reveladora noticia

Diego Boneta llegó a México para promocionar ‘Terminator: Destino oculto’, cinta que protagoniza junto a Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger; sin embargo, los medios aprovecharon para saber qué pasó con la serie que lo llevó a dar la vuelta al mundo, el show de Netflix “Luis Miguel”.

En medio de la conferencia de prensa, el actor habló sobre la ficción y reveló detalles de la producción que lleva a la pantalla chica la vida de “El sol de México”.

Boneta explicó que si bien está dispuesto a ser parte “Luis Miguel, la serie 2”, no tiene mayor conocimiento sobre el rodaje o la producción en general. “Hay algunos que quieren que ocurra y otros que no”, detalló.

“Desafortunadamente no caray, hay mucha gente metida detrás, algunos que quieren que pase, otros que no, y ya sabes cómo es, a mí me encantaría que así suceda, pero desafortunadamente no soy yo el que tiene la última palabra”, reveló en una reciente entrevista.

Sin un futuro concreto para la bioserie de Luis Miguel, por ahora Diego Boneta se concentra en sus proyectos cinematográficos.

Como se recuerda, la serie de “El sol de México” llegó a Netflix en el 2018. Con tan solo 13 capítulos, la ficción abordó la infancia, adolescencia y parte de la adultez del cantante. Con Diego Boneta como Luis Miguel y Óscar Jaenada como Luisito Rey, la historia atrapó a fanáticos y usuarios del servicio de streaming.