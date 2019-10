Vuelve Django a las salas peruanas

Redacción Fama

‘Django, en el nombre del hijo’, protagonizada por Giovanni Ciccia y dirigida por Aldo Salvini, presentará nuevos personajes tal como lo muestran en el tráiler lanzado ayer. Entre ellos, en el reparto más joven destacan los adolescentes Ray del Castillo y Zoe Arévalo (de la obra ‘Billie Elliot’), quienes interpretarán personajes sumergidos en la delincuencia juvenil, e incluso en la trata. “Hemos grabado escenas fuertes, de balaceras”, adelantó Del Castillo.

De otro lado, continúa la historia familiar tras la muerte de ‘Montana’ (Emanuel Soriano, quien tuvo un hijo con ‘Magda’ Stephanie Orúe) y la relación de Django y ‘La chica dinamita’ (Melania Urbina).

“Creo que ahora está decidido a caminar derecho por fin y al menos asegurarse que su familia esté bien”, dijo en la conferencia de prensa. La continuación de ‘Sangre de mi sangre’ –que terminó con el protagonista tras las rejas– ahora girará en torno a la historia del hijo menor, interpretado por Brando Gallesi.

“Salvador es un chico que camina entre el bien y el mal, además, tiene dos imágenes paternas muy fuertes (el policía) Maco y Django. Ese es el gran drama”, agregó Ciccia. “Él está a punto de entrar a la delincuencia. Ver la película es aceptar que la vida es así, cruda, que hay personas que viven con la delincuencia alrededor, saliendo de su casa”, sostuvo por su lado Gallesi.

¿Cómic, televisión y un ‘spin-off’?

La película es la secuela de una de las cintas más taquilleras del cine peruano (‘Sangre de mi sangre’ llevó más de 100 mil en sus primeros días en las salas). Ciccia y Salvini hablaron del futuro de la historia. “Django es, de alguna manera, un ejemplo para la gente que tiene dificultades para reintegrarse después de haber delinquido. El verdadero Django es ya un señor que tiene una historia distinta a la que se hace en ficción, es un hombre que va a trabajar con los reos para que vayan por el camino derecho. Ese puede ser un buen tema para la cuarta (película)”, declaró el actor y agregó que la historia también sería llevada al cómic.

“Hay intenciones de una editorial importante de sacar una novela gráfica basada en las películas. Sería muy lindo, la historia se presta para eso”, comentó Ciccia. Sin embargo, descartó que por el momento la historia pueda ser llevada a la televisión. “Me gustaría hacer cualquier cosa que se haga bien, pero con la rapidez y los

En la misma línea respondió Aldo Salvini. “Tendrías que tener el presupuesto para hacer un capítulo por semana, no al día, porque eso se convierte en un desastre”. Aunque dejó abierta la posibilidad de continuar “la saga” de acción. “Se puede seguir con la historia, incluso hacer un spin- off, a mí me encantaría”. La cinta se estrenará el 28 de noviembre y será apta para mayores de 14.