The Walking Dead 10x02 revela el inquietante origen de la relación de Alpha y Beta [VIDEO]

The Walking Dead sigue fiel a sus fans y ya con su temporada 10 al aire ha expuesto el nacimiento de una de las relaciones más extrañas de su historia, la de Alpha y Beta.

Bajo el nombre de ‘We are the end of the world', el capítulo 10x02 de TWD nos da más información sobre la relación de los susurradores y cómo es que ambos se unen tiempo atrás previo a su encuentro con los sobrevivientes.

¡CUIDADO CON EL SPOILER!

En The Walking Dead 10x02 supimos que los supervivientes llevaban tiempo sin encontrarse con los Susurradores. A la misma vez, mientras Daryl y Carol están hablando, Alpha los sorprende para avisarles que la guerra comienza.

The Walking Dead 10x02 tráiler oficial

Pero eso no ha sido todo, los productores la serie han decidido en este capítulo que los fans sepan más de de Alpha (Samantha Morton) y Beta (Ryan Hurst). El segundo episodio de la temporada 10 mostraba el momento en el ambos se conocieron por primera vez. Además, se enseñó el lado ‘más humano’ de Alpha, sufriendo por estar lejos de su hija Lydia.

En los flashbacks que presentó The Walking Dead 10x02, Alpha baña a Lydia mientras la niña tararea una canción. Mientras la mujer está arreglando unas cosas, llega un hombre (Beta) que le pide que no vuelva a hacerlo (tararear), porque es un sonido que le gusta a los muertos. “Me gusta. Es la única canción que no quiero que acabe”.

En otra escena se puede ver a Alpha siendo atacada por caminantes y salvada por un hombre (Beta), ambos limpian la habitación de cadáveres y ella dice: “me gusta matar contigo”. Pero quizás uno de los momentos más tensos del capítulo se dio cuando la mujer mató a un zombie que resulta tener un especial valor sentimental para el Beta. En medio del ataque del hombre, Lydia le y consigue evitar que mate a su madre.

Mientras un Beta afligido llora la pérdida de su amigo Alpha le dice: “Camina conmigo en la oscuridad. Camina conmigo y nunca estarás solo, mi B”. -B es como se hace llamar él-.

¿Cuándo ver The Walking Dead temporada 10?

The Walking Dead puede ser visto a través de la señal de FOX Premium a partir de las 9 p. m. hora peruana todos los domingos.