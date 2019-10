Superman: así lucía Henry Cavill con bigote en detrás de cámaras de Justice League

Una de las películas con peor recaudación en taquilla y comentarios de DC y Warner fue Justice League. La cinta que reunía a Superman, Aquaman, Wonder Woman, Cyborg, Flash y Batman fue un reverendo fracaso.

Entre tantos puntos en contra, hubo uno que resaltó y sigue siendo noticia hasta el día de hoy. ¿De cuál estamos hablando? Del infame bigote de Henry Cavill (Superman), quien no se rasuró, pese a que se encontraba grabando escenas de Justice League.

En ese entonces, el actor tenía un contrato con los productores de Mission Impossible: Fallout (2018), por lo que Henry Cavill tenía prohibido deshacerse del bigote. Ante esta clausula, el equipo de DC y Warner decidió borrarlo con CGI.

Pese a que costó una millonada, el resultado fue objeto de burla de los fanáticos, quienes hasta el día de hoy recuerdan con gracia la escena de Henry Cavill sin bigote. Incluso creen que, de haberlo dejado con el bello facial, hubiese sido una mejor decisión.

Así se puede ver a Henry Cavill sin bigote. Foto: Captura

Ahora último, el usuario de Reddit @DC_Cinematic reveló una nueva fotografía detrás de grabaciones, donde se puede ver a Clark suspendido en el aire, usando el traje de Superman y luciendo el bigote y barba de tres días.

Como se puede observar en la imagen, el rostro de Henry Cavill no fue desecho por los efectos del CGI. De haber seguido al pie de la letra la historia de Justice League, basada en el arco de los 90′s Death and Return of Superman, hubiese sido mejor verlo con una apariencia desalineada.

Así lucía Heny Cavill con bigote y barba. Foto: Reddit

¿Qué te parece? ¿Superman se ve mejor con o sin barba?