Pataclaun de Mateo Garrido Lecca presenta su nueva intro, ¿Igual que Marvel Studios?

Tuvieron que pasar 20 años para volver a tener Pataclaun en la pantalla chica. Hace dos días se reveló el primer spot promocional de la icónica serie de humor peruana.

En esta oportunidad, han revelado el nuevo logo animado de la serie Pataclaun. Sin embargo, los fanáticos notaron que se parece a la misma introducción de las películas de Marvel Studios.

A través de su cuenta oficial de Facebook, te presentamos el intro y logo, “Les presentamos el nuevo logo animado de Pataclaun. Así comienza una nueva etapa”.

Los comentarios de los fanáticos no se hicieron esperar. Lejos de apoyar la nueva producción de Frecuencia Latina, dejaron bien en claro que el nuevo elenco no es de su agrado. Sin embargo, eso no es todo pues la intro es similar a la que usan las películas de Marvel Studios.

En la introducción de Pataclaun podemos ver a diferentes imágenes de los antiguos claun caen como hojas de un cómic, con una música más parecida a la de superhéroe, para finalmente mostrar el nuevo logo de la serie peruana.

Hace dos días, el Facebook oficial sacó el primer spot televisivo, donde se puede ver a personajes como Cathy Saenz, Mateo Garrido Lecca, Gino Pesaresi, entre otros.

"Han pasado más de 20 años desde el estreno de la primera producción de la asociación cultural Pataclaun. Más de dos décadas exitosas de un gran fenómeno de narices rojas que hasta el día de hoy es admirado, respetado y celebrado por millones de fanáticos.

Gracias a un intenso trabajo en equipo ha llegado el momento de reencontrarnos con los orígenes y volver a mostrar la esencia tan mágica y especial de Pataclaun. Llega una nueva generación de actores incomparables por los que hemos apostado y los cuales, estamos seguros, brillarán".