“My Hero Academia: Heroes Rising”: tráiler revela nuevos personajes para siguiente film [VIDEO]

A través de redes sociales se ha compartido un nuevo tráiler para el segundo film animado de My Hero Academia: Heroes Rising. Este nuevo avance de la película está lleno de acción y nuevos personajes de los que al fin hemos podido ver un poco más. Estas nuevas introducciones al universo de Boku No Hero Academia aún no han sido vistos en el anime, sin embargo, el nuevo tráiler nos brinda una nueva visión del mundo en el que los héroes de UA Academy entrarán. Esta segunda entrega de la franquicia presenta a un villano que es el heredero aparente del archirival de All Might, All For One.

El nuevo villano al que tendrán que enfrentarse los jóvenes héroes, se hace llamar ‘Nine’ y hará todo lo posible para mostrar al mundo que es el verdadero sucesor de All For One. Junto a él, Nine tendrá secuaces que lo ayudarán con sus malévolos planes. Cabe recalcar que en un inicio está película se pensó para darle un final al anime, por lo cual será interesante ver el desarrollo que tiene la clase 1-A cuando no tienen a nadie que les ayude.

My Hero Academia Heroes Rising

PUEDES VER Ranking semanal: Kimetsu no Yaiba superó a One Piece y se quedó con el primer lugar

Este nuevo trailer muestra también a algunos héroes que no hemos llegado a ver en el anime, como el actual héroe número dos, Hawks, que tiene un papel muy importante en el manga. El joven alado se encuentra en una misión de alto secreto donde está encubierto dentro del Frente de Liberación Paranormal, por lo que debería ser interesante ver si eso se menciona en esta próxima película que se lanzará en estos meses.

My Hero Academia: Heroes Rising está programado para estrenarse este 20 de diciembre en Japón, pero aún no hay noticias sobre su lanzamiento a otros países. La sinopsis dice lo siguiente “¡Una historia imperdible llena de pasión! ¡En esta película, Deku, Bakugo, Ochaco, Todoroki y todos los demás miembros de la Clase A aparecerán! Aunque All Might fue admirado por muchos en todo el mundo, fue con un corazón triste que tuvo que renunciar a su papel de héroe como el Símbolo de la Paz. Debido a esto, una fuerza oscura que se movía detrás de escena, un villano llamado Nine que puede ser considerado el mejor villano hasta ahora ".