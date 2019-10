La casa de papel: Netflix renueva la serie española para una quinta temporada [VIDEO]

Los atracadores más famosos de la televisión tendrán más capítulos. El portal FormulaTV informa que Netflix ha renovado ‘La casa de papel’ para una quinta temporada.

Todo indica que Álvaro Morte seguirá al mando del grupo. Por el momento no se ha confirmado la trama o si el resto de actores del elenco volverán a sus personajes.

De acuerdo al portal, la plataforma de streaming tiene previsto comenzar a rodar la temporada 5 a inicios del 2020, lo que coincidiría con la emisión de la cuarta parte.

Se espera que la llegada de la entrega 4 despeje más de una duda y sobre todo aclare los misterios de la temporada 3 de ‘La casa de papel’. Todo indica que los espectadores no tendrán que esperar un año para saber el futuro de Nairobi (Alba Flores) y Raquel (Itziar Ituño), además, todos quieren conocer cómo el grupo podrá fugarse del Banco de España.

Al parecer Álvaro Morte no será el único que volverá a meterse en su personaje, de hecho, Itziar Ituño (Raquel Murillo) insinuó que la ficción tendría un largo recorrido: “Me da en la nariz que no se acaba ahí”, dejó caer, en referencia al final del rodaje de la cuarta parte.