Wonder Woman: Gal Gadot producirá y protagonizará un drama sobre el Holocausto

Actualmente no podríamos imaginar a Wonder Woman con otro rostro que no sea el de Gal Gadot. Esto, gracias a que la actriz ha realizado una destacada interpretación de la heroína. Sin embargo, su trabajo no queda ahí, y entre sus nuevos proyectos está Irena Sendler.

Según el medio internacional Variety, la actriz israelí va a producir y protagonizar un drama ambientado en el Holocausto y centrado en la historia real de una mujer polaca que salvó a miles de niños judíos del exterminio.

La historia se ejecuta en un guetto de Varsovia. Allí Sendler ayudaría a decenas de personas para proveer falsas identificaciones a niños y que pudieran a encontrar un lugar donde refugiarse. En 1943 fue arrestada por la Gestapo y duramente interrogada, pero ella no desveló el paradero de los niños.

La cinta, que aún no ha encontrado director, será distribuida por Warner Bros y financiada por Pilot Wave. La recién fundada productora de Gal Gadot iniciará su primer proyecto de los muchos que ahora mismo abarrotan la agenda de la actriz.

En verano de 2020 se estrenará Wonder Woman 1984, pero también la veremos en Muerte en el Nilo e interpretando a la actriz e inventora Hedy Lamarr en una serie que prepara Showtime.