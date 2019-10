The Walking Dead 10x2: Aquí dónde ver el segundo capítulo de la temporada 10 [VIDEO]

Muchos de los personajes con los que inició la serie ahora han desaparecido. Una de las bajas más notables fue la de Rick. En esta temporada 10 de TWD, el grupo de sobrevivientes se dará cuenta que su peor enemigo no son los caminantes, sino que son otros humanos. Las cosas han cambiado bastante en The Walking Dead.

Luego de pasar por muchos problemas en temporadas pasadas y tener que despedirse de grandes amigos, parece que un nuevo enfrentamiento masivo está pronto. Esto podría suceder entre el grupo de los sobrevivientes y los Susurradores ¿Quién se llevará la victoria?

¿Qué pasó en The Walking Dead 10x01?

Este primer capítulo se dividió en cuatro bloques, el primero “Piel”, nos muestra como los sobrevivientes se encuentran en Oceanside entrenando en la playa usando armamento, frente a ellos tienen a un grupo de caminantes que capturaron, pero todo esto no es para defenderse de ellos, sino del grupo que más amenazados los tiene, ‘Los Susurradores’. Se pasa a otro plano en el que se ve a los niños jugando hasta que encuentran una máscara de piel, esto desata una alarma en el grupo. Cuando todos están atentos a esto se escucha una explosión proveniente del cielo.

En la segunda parte, “Algo de sabiduría”, aquí se centran un poco más en las conversaciones que tienen los personajes acerca de la posible amenaza a la que se encuentren expuestos. Todos temen que los Susurradores estén cruzando la frontera pactada y rondando por ahí. Luego Aparece Negan quien le dice a Lydia que deben tener cuidado. Cuando están tranquilos, de la nada algo explota en el cielo.

El tercer bloque, “Lobos de mar”, nos deja ver un momento memorable entre Carol y Daryl, ese par de amigos que todos saben quisieran llegar a ser algo más, pero que jamás va a pasar. Ambos contemplan la idea de poder escapar del lugar, por un lado Carol le dice que huya a su lado en barco, pero Daryl le dice que tomen la moto y se vayan juntos a Nuevo México, en medio de esta conversación ven que algo explota en lo alto.

La cuarta parte, “Cruzar la línea” nos pone en uno de los momentos más importantes. Resulta que lo que explotó y cayó desde el cielo es un satélite soviético, este empieza un incendio en el bosque, lo cual obliga al grupo de los sobrevivientes a cruzar la frontera que tienen con los susurradores, para así salvar su lugar de casa, en medio del fuego aparecen caminantes. Finalmente terminan con todo, pero en medio de los arbustos aparece Alpha, quien se queda mirándolos con odio.

El episodio 10x02 de The Walking Dead se titula “Somos el fin del mundo (We are the end of the world)”. La sinopsis oficial que ha sido confirmada dice lo siguiente: “Se revela el origen de lo que une a Alpha y Beta a medida que los Susurradores se agrupan y preparan sus hordas”.

¿Cuándo ver “The Walking Dead” 10x02: ‘We are the end of the world’?

The Walking Dead puede ser visto a través de la señal de FOX Premium a partir de las 9 p. m. hora peruana.

Canales para ver “The Walking Dead” 10x2

Canal: Fox Premium Series

Online: aplicación de Fox Play

Día para ver “The Walking Dead” 10x2

Domingo 13 de octubre

Hora para ver “The Walking Dead” 10x2?: ‘We are the end of the world’

América Latina

México: 8:30 pm

Colombia: 8:30 pm

Ecuador: 9:00 pm

Perú: 8:30 pm

Argentina: 10:30 pm

Chile: 10:30 pm

Bolivia: 10:00 pm

Estados Unidos

Canal: AMC

Día: domingo 13 de octubre

Hora: 9:00 pm

España

Canal: Fox España

Día: lunes 14 de octubre

Hora: 10:00 pm

¿Por que mataron a Beth en The Walking Dead?

La encantadora Beth muere en manos de la cada vez más inescrupulosa Dawn (Christine Woods), quien armada no duda en dispararle cuando esta se le acerca. El final de esta etapa de “The Walking Dead” se hace aún más estremecedor cuando Daryl decide tomar venganza y mata a Dawn.

¿Cuándo se estrenó la primera temporada de The Walking Dead?

La ficción basada en la serie de historietas del mismo nombre de Robert Kirkman fue estrenada el 31 de octubre de 2010 y terminó el 5 de diciembre del mismo año.