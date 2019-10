Netflix: las series y películas que se estrenan del 14 al 20 de octubre

Otra semana de octubre y se incorporan más novedades en el catálogo de Netflix, sobre todo para los seguidores del género de terror, llegando a más estrenos que harán temblar a más de uno, como es el caso de “Eli” o “Wounds”.

Además, nuevas series llegan a la popular plataforma de streaming con el estreno de “Cómo vivir contigo mismo” protagonizada por el famoso Paul Rudd, conocido por trabajar en “Ant‑Man: el Hombre Hormiga” o “Friends”, también estará disponible la cinta Jumanji: Bienvenidos a la jungla a cargo de “La Roca”.

En esta nota, mostraremos todas las series, películas y documentales que se estrenan desde el 14 hasta el 20 de octubre en Netflix.

Películas

Eli - 18 de octubre

Wounds - 18 de octubre

The Laundromat: Dinero sucio - 18 de octubre

Upstarts - 18 de octubre

Diecisiete - 18 de octubre

Jumanji: Bienvenidos a la jungla - 14 de octubre

Series

Cómo vivir contigo mismo - 18 de octubre

La casa de las flores – Temporada 2 - 18 de octubre

Baby – Temporada 2 - 18 de octubre

Toon - 18 de octubre

Avlu: El patio - 18 de octubre

Amor de contrabando - 15 de octubre

Documentales

Tell Me Who I Am - 18 de octubre

Andes mágicos (Magical Andes) - 15 de octubre

Selección antinatural - 18 de octubre

Los fantasmas de Sugar Land - 16 de octubre