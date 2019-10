Tras triunfar con Netflix, Alfonso Cuarón ficha por Apple TV+ [VIDEO]

Apple TV+ es el nuevo servicio de vídeo por streaming del gigante tecnológico, y arrancará el próximo 1 de noviembre con varias series originales. Bajo esa misma línea, y con miras a seguir estructurando su cartera de producción propia, la compañía ha fichado al director mexicano Alfonso Cuarón, quien desarrollará series en exclusiva para la plataforma.

De acuerdo a diferentes medios estadounidenses, lo hará a través de su compañía Esperanto Filmoj, y su compañera Gabriela Rodríguez será quien supervise el día a día de estos proyectos. A pesar de este acuerdo, también continuará creando proyectos para otros colaboradores.

Esta no será la primera incursión en la televisión para el realizador mexicano. En 2014, la cadena NBC estrenó la serie Believe, de la que Cuarón fue cocreador, productor ejecutivo y director del primer episodio. Sin embargo, el drama centrado en una niña con capacidades extraordinarias que tiene que proteger un exconvicto, fue cancelada tras su primera temporada. En 2017 se anunció que estaba trabajando en una nueva serie de terror titulada Ascensión que contaría con Casey Affleck como protagonista pero desde aquel anuncio no se ha vuelto a conocer el estado de este proyecto.

Con este vínculo, Apple desea hacerse con el creador de Roma, cinta hecha para Netflix y que tuvo 10 nominaciones en los Oscars. El filme fue recompensado con las estatuillas a mejor dirección, fotografía y película extranjera.