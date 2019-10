Coreografía del ‘Joker’ fue inspirado en baile de los años 50 [VIDEO]

'Joker’, la película de Todd Phillips, ha derribado en estos últimos días varias barreras con respecto al cine de súperhéroes. Además, ha sido catalogada como uno de los film con mayor aceptación entre los fanáticos. A pesar de las críticas por la ‘violencia’, sigue liderando la taquilla, recaudando más de 258 millones de dólares.

La historia nos narra la vida del ciudadano Arthur Fleck que su único sueño es hacer reír a la gente; sin embargo, las personas lo catalogan como ‘raro’. Tras varios eventos inoportunos, su concepto empieza a cambiar y ahí, su degradación.

En una entrevista al actor Joaquín Phoenix reveló que el origen del baile provenía de una coreografía de los años 50 realizada por Ray Bolger.

‘The Old Soft Shoe’ (1957) es uno de los clásicos más recordados en la televisión. El intérprete también dijo que el baile le ayudó a dar una mejor personalidad y estilo al personaje del ‘Jóker’.

“Vi el vídeo. Hay una extraña arrogancia en sus movimientos que le robé. Hace ese gesto con la barbilla... El coreógrafo Michael Arnold me enseñó un montón de vídeos y me concentré en imitar eso. Así es el ‘Joker’, ¿verdad?”, mencionó Phoenix en una entrevista a la agencia Associated Press.

Eso no es todo, en la cuenta de Twitter de Lost in Film existe una versión más completa del baile de Ray Bolger. Algunos internautas lo han comparado con la mítica película ‘Singing in the rain’.

Este es el baile que inspiró a Joaquín Phoenix para desarrollar el personaje 'El Joker'.

La cinta de Todd Phillips ha ganado un León de Oro en el Festival de Venecia. A pesar de las críticas, la película 'Joker’ se perfila como candidata a un Óscar.