“The Suicide Squad”: mira las primeras imágenes del reboot de James Gunn

James Gunn no pierde el tiempo y ya ha empezado a filmar su nueva entrega de “The Suicide Squad”. Hace algún tiempo, el director reveló el elenco en su totalidad, compuesta de 24 actores.

Entre los más llamativos están John Cena, Sean Gunn, Taika Waititi, Idris Elba, Viola Davis, Margot Robbie, David Dastmalchian, entre otros. Ahora último, se han mostrado las primeras imagen desde el set de rodaje de “The Suicide Squad”.

El sitio web Just Jared acaba de publicar una serie de fotografías donde se puede ver el aspecto que tendrán alguno de los personajes de la nueva entrega, dirigida y escrita por James Gunn (Guariands of the Galaxy).

Foto: Just Jared

Por ejemplo, tenemos a Jai Courtney, quien luce regresa en su papel del Capitán Boomerang. El actor estuvo en la primera entrega de 2006, donde compartió escenas con Will Smith, Margot Robbie, entre otros.

Suicide Squad

Por otro lado, también podemos ver a Mayling Ng. Lo más llamativo de esto es el color de piel naranjado. La actriz sería Mongal.

Suicide Squad

Nathan Fillion luce con un traje verde adornado con el símbolo de un cráneo con los pechos cruzados en el pecho. El personaje que interpretará es Blackguard o Arm-Fall-Off-Boy.

Suicide Squad

Por otro lado tenemos a Pete Davidson, quien se deja ver con un traje negro de combate, lleno de municiones y diferentes armas. Será Savant.

Suicide Squad

Por último tenemos a Flula Borg con un característico traje azul y amarillo, junto a su jabalina. A su costado, se encuentra Sean Gunn con un traje de captura de movimientes, queda claro que su personaje en “The Suicide Squad” será creado totalmente con CGI.