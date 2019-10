Pokemon: conoce a los dos nuevos personajes para la siguiente temporada

Ya no falta mucho para que la actual temporada de Pokemon ‘Sun and Moon’ llegué a su fin y día a día se vienen revelando nuevo datos acerca de los que será su nueva entrega que como ya se ha anunciado no tendrá lugar únicamente en Galar, que es como sucede en los videojuegos, sino que se llevará a cabo un viaje de los protagonistas.

Hasta el momento solo conocíamos a dos personajes que participarían de este nuevo arco, por un lado el protagonista de toda la vida, Satoshi, y Go, un joven que tiene como meta capturar a los mejores pokemon de cada región, pero grande fue la sorpresa al ver que no se tenía información alguna sobre una posible compañera, ya que en casi todas las temporadas ha sido un trío que viaja por la región de la temporada.

Pero la Pokemon Company finalmente ha revelado el diseño y nombres de dos personajes que participarán. Por un lado tenemos a la nueva Pokegirl del temporada, su nombre de Koharu, por el momento no se tiene mayor información sobre ella. Su seiyuu será la reconocida cantante Kana Hanazawa, conocida por interpretar famosos temas como el Renai Circulation.

Y por otro lado está el Profesor Sakuragi, él será con quien inicie el viaje de Satoshi y Go. Tampoco se tiene mayor detalle acerca de este. El seiyuu que el dará vida al personaje será Yuichi Nakamura, quien ha prestado su voz en ocasiones anteriores para otros personajes de la franquicia.

