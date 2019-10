My Hero Academia 4x01 EN VIVO: aquí el primer capítulo de la cuarta temporada [VIDEO]

¡Regresó la temporada del anime más esperado por todos! La cuarta entrega de My Hero Academia se estrenó en Japón y ya se encuentra subtitulado, es por ello que en esta oportunidad te traeremos el mejor resumen del primer episodio.

My Hero Academia temporada 4 nos mostrará un nuevo villano, Overhaul de los Yakuza, quien se unirá con Shigaraki para obtener el control absoluto del mundo. Deku, junto a Mirio, deberán parar estos planes.

La siguiente publicación contiene SPOILERS del primer episodio de la cuarta temporada de My Hero Academia, por lo que deberás tener cuidado.

MY HERO ACADEMIA TEMPORADA 4 CAPÍTULO 1 - RESUMEN COMPLETO

El episodio empieza con la batalla entre All Might y All For One, un hecho que significó la despedida del héroe número uno del mundo. Tenemos un pequeño repaso de su carrera por parte de algunos periodistas, quienes buscan escribir un artículo sobre su retiro.

Ya se estrenó la temporada 4 de My Hero Academia. Foto: AnimeBoom

Empiezan a indagar sobre sus últimas palabras “Ahora es tu turno”, en referencia a Midoriya, sin embargo, ellos no lo saben con exactitud, por lo que suponen que sería uno de los Tres Grandes, Togata en especial pues trabaja con Sir Nighteye, antiguo compañero de All Might.

My Hero Academia temporada 4 capítulo 1 se titula “La primicia de la clase 1-A de la U.A.” y trata sobre las investigaciones de los periodistas con esta clase en particular, pues creen que el sucesor de All Might sería uno de ellos.

Ya se estrenó la temporada 4 de My Hero Academia. Foto: AnimeBoom

La mayor parte del episodio es una presentación de cada uno de los alumnos y sus Quirk (poderes especiales), un pequeño relleno para todo lo que hemos visto con anterioridad. Sin embargo, pone énfasis entre Bakugo, Shoto Todoroki, Tokoyami, Ida y Midoriya, los candidatos a ser sucesor de All Might.

El periodista Taneo habla solo con Deku, pues cree que él es el elegido, debido a sus anteriores acciones y decisiones.

Ya se estrenó la temporada 4 de My Hero Academia. Foto: AnimeBoom

Al final de My Hero Academia temporada 4 capítulo 1 vemos a la Liga de los Villanos unirse junto a Overhaul, quienes pactarán una reunión que pondrá en peligro al mundo entero.