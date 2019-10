Ranking semanal: Kimetsu no Yaiba humilló a One Piece y se quedó con el primer lugar

¿Quién se quedó con el trono del más votado? One Piece no ha podido posicionarse en el primer lugar, a pesar de un regreso bastante fuerte. Esta semana otros 3 shonen han sido los que han ocupado los 3 primeros lugares. Aquí te damos la lista de todos los títulos manga.

La revista japonesa en la que se publican los mangas más populares ha dado a conocer su nuevo ranking semanal de popularidad. Para sorpresa de muchos fanáticos, resulta que el tan querido One Piece no logró el primer puesto en esta ocasión, pero hay otros 3 que están en su lugar. En el primer lugar está Kimetsu no Yaiba, seguido por My Hero ACademia que esta semana estrenó nueva temporada anime y detrás está Dr. Stone que ha confirmado una nueva temporada.

Este es el top de popularidad de la última edición de la Shonen Jump:

1. Kimetsu no Yaiba

2. My Hero Academia

3. Dr. Stone

4. One Piece

5. Jujutsu Kaisen

6. Haikyu!!

7. Black Clover

8. Act-Age

9. Chainsaw Man

10. Yuna de la posada Yuragi

11. Kamio Yui wa Kami wo Yui

12. Samurai 8

13. Futari no Futo Hoshi

14. Tokyo Shinobi Squad

15. Beast Children

La semana pasada se comentaba que la portada estaría dedicada a Yakuzoku no Neverland que ha entrado en su arco final y que dentro de pocos capítulos culminará su emisión, pero antes que esto suceda han aprovechado para realizar una noticia por todo lo alto. En esta última edición de la revista semanal Shonen Jump se confirmó que se viene trabajando en un próximo live action protagonizado por Enma, Ray y Norman.

Weekly Shonen Jump 45

Una de las curiosidades de esta edición, es la inclusión de dos capítulos especiales. Se trata de Summer Time Rendering, que contiene 33 páginas, y 2.5D Seduction. Ambos one-shot contienen páginas a color.

Summer Time Rendering | 2.5D Seduction

¿Dónde se encuentra el One Piece?

El Nuevo Mundo es el lugar donde se encuentra la isla de Raftel, conocida como la última isla de Grand Line. Se rumorea que es allí donde se encuentran el legendario tesoro del Rey de los Piratas, Gol D. Roger, el One Piece, y la verdadera historia que se encuentra en el Rio Poneglyph.

¿Cuál es el significado del nombre Luffy?

El nombre Luffy viene de “Luff” que en inglés significa navegar y también es la parte más en el extrema del barco, que por cierto es el lugar donde curiosamente se sienta el personaje.

¿Quién es el hermano de Luffy?

Trace fue un personaje secundario del manga y anime One Piece, creado por el mangaka Eiichiro Oda. Era hijo de Gol D. Roger y Portgas D. Rouge y era el hermanastro mayor de Monkey D. Luffy y Sabo .

¿Qué es un Yonkou?

Yonkou o “Los Cinco Emperadores” es un grupo de piratas ficticio que aparece en el manga y anime One Piece. Para el Gobierno Mundial, son la mayor amenaza pirata existente al ser los piratas más poderosos conocidos.

¿Qué es el One Piece?

El One Piece, es el tesoro más importante del mundo, que perteneció a Gol D. Roger. Décadas después, Barbablanca conocido como “El hombre más cercano al One Piece” confirmó su existencia en la Saga de Marineford, antes de morir.

¿Qué es Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba?

Kimetsu no Yaiba debutó en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en febrero de 2016. Trata sobre Tanjiro, un joven que se encarga de su familia tras la muerte de su padre. Un día que se encontraba fuera de casa, un demonio asesinó a todos sus hermanos y madre, a excepción de Nezuko, a quien terminó convirtiendo en uno.

