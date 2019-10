Máxima Velocidad regresa ¿Keanu Reeves será el protagonista?

Según informa el porta web We Got This Covered, la película clásica de la década de los 90; Máxima Velocidad regresará a los cines.

La película de acción de 1994 dirigida por Jan de Bont fue un éxito en la taquilla e hizo conocida a Sandra Bullock.

La cinta cuenta como un autobús tiene una bomba que se activará si va a menos de 50 millas por hora. A pesar de tener una premisa simple, esta funciono bien en aquellos años.

Escena de Máxima Velocidad

Pero, ¿en qué consistiría un remake o continuación Speed? Bueno, intentaron replicar la fórmula en Speed ​​2: Cruise Control.

Esa película cambió el autobús por un crucero, y Keanu Reeves por Jason Patric, los cual no agradó al público.

Existe una posibilidad que la nueva versión se quede con el icónico autobús, aunque si quisieran seguir con el tema del transporte público ¿podrían optar por un tren? Después de todo, ¿qué sucede cuando llega al final de la vía?

Keanu Reeves habló sobre la posible ‘Máxima Velocidad 3’ a principios de este año.

Mientras realizaba la gira de prensa de John Wick 3, mencionó que se le habían acercado para hacer el proyecto pero que no estaba interesado en regresar, diciendo en broma:

“¡Tendremos 65! Estoy conduciendo (o) Annie conduce porque no recuerdo dónde estoy ... ‘¿A dónde vamos? ¡Quiero helado!’"

En las manos adecuadas y con una pareja que puede igualar la química romántica entre Reeves y Bullock (y con un villano tan entretenido como Dennis Hopper), una nueva película de Máxima Velocidad podría ser un éxito de taquilla.

