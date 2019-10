Joker: ¿Arthur Fleck es el medio hermano de Bruce Wayne?

La semana pasada se estrenó “Joker”, la cinta dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquín Phoenix que mostraba un origen diferente del mítico villano de DC Cómics.

En cuestión de días, “Joker” batió todos los récords de taquilla a nivel local y mundial. Tanto así que ya se está rumoreando sobre realizar una segunda parte. Incluso, el mismo Joaquín Phoenix se refirió a esto declarando que “hablé mucho con Todd sobre lo que podríamos hacer después, podría ser interesante”.

“Joker” no solo ha sensibilizado a la audiencia con el tema de los problemas mentales, sino que ha llamado la atención de los fanáticos de cómics. En especial, por un tema en particular. A continuación detallaremos la película con spoilers.

En la cinta, Arthur Fleck descubre, a través de las cartas que enviaba su madre, que Thomas Wayne es su padre ilegítimo. Según ella, nació de un romance cuando trabajaba en la mansión Wayne. Este descubrimiento convertiría al Joker en hermano de Batman.

Sin embargo, llega a descubrir que esto no es cierto. Tras confrontar a Thomas en el baño y robar algunos registros médicos, Arthur se entera que en verdad no es hijo de Penny Fleck, sino, adoptado. Todo fue un invento por parte de su madre, quien sufría de trastornos mentales. ¿O no?

Brett Cullen, el actor que interpretó a Thomas Wayne, realizó una declaración que alarmó a los seguidores de la cinta y cómics.

"La historia de fondo era que la madre de Arthur había trabajado para Thomas en su casa, y ella era una mujer hermosa a la que Thomas se sintió atraído y que llevó a una relación física. Más adelante en la vida, entra y sale de instituciones mentales. Y en mi mente, Thomas Wayne la puso allí.”

Tras estas palabras, ¿Joker es el medio hermano de Bruce Wayne?