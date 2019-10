Terminator: Dark Fate será la película más larga de la saga

Terminator: Dark Fate, dirigida por Tim Miller será el regreso de James Cameron y Linda Hamilton a la franquicia que ayudaron a establecer como una de las más grandes de Hollywood.

No ha habido una película buena de Terminator desde la última vez que Cameron y Hamilton estuvieron involucrados, y eso fue en 1991 cuando Judgment Day fue un éxito de taquilla.

El director de Deadpool , Miller, ha afirmado que Dark Fate traerá un final definitivo al arco de Sarah Connor, al tiempo que servirá como una secuela directa y fiel del clásico trabajo de Cameron en la franquicia.

Terminator: Dark Fate tráiler

Parece que como resultado de vincular toda esta larga historia, la última película de Terminator será la segunda película más larga de la saga hasta la fecha, solo por detrás de Judgment Day.

Terminator: Dark Fate durará 128 minutos, a comparación del tiempo de ejecución de 137 minutos de T2 .

Si bien eso no es particularmente largo para un éxito de taquilla de estudio moderno, supera cómodamente los 109 minutos de Rise of the Machines y 115 minutos de Salvation , y es solo dos minutos más que los Genisys criticados críticamente.

Esperamos que el último regreso de Arnold Schwarzenegger a su papel principal esté cerca en calidad de las dos primeras películas de la franquicia creada por James Cameron.

