My Hero Academia ENVIVO ONLINE 4x01: ¿Cómo y a qué hora ver el primer episodio de la cuarta temporada?

VER My Hero Academia 4x01 ONLINE SUB ESPAÑOL | Boku no Hero Academia se convirtió en uno de los animes más populares desde su lanzamiento y este 12 de octubre estrena su cuarta temporada donde se podrá ver más de Deku y sus amigos, entrenando para convertirse en verdaderos héroes.

La nueva entrega llegará a diferentes partes del mundo incluyendo Japón, Estados Unidos y Latinoamérica a través de la plataforma de Crunchyroll y en esta nota te contamos dónde y a qué hora verlo.

My Hero Academia Temporada 4 - Tráiler

¿Cómo y a qué hora ver la temporada 4 de My Hero Academia?

Boku no Hero Academia se estrenará en Japón este 12 de octubre de 2019 a las 3:30 am (hora local) también en el mismo horario y día se podrá ver a través de la web de Crunchyroll. A continuación mencionamos los países con sus respectivas fechas de estreno:

Centroamérica (excepto Panamá): Sábado 12 de octubre a las 2:30 AM

Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá: Sábado 12 de octubre a las 3:30 AM

Bolivia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico: Sábado 12 de octubre a las 4:30 AM

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: Sábado 12 de octubre a las 5:30 AM

¿Qué pasará en la temporada 4 de My Hero Academia?

Sin All For One en escena, Shigaraki forma equipo con Overhaul de los yakuza y aspira a conseguir control absoluto del mundo de las sombras. Mientras tanto, Deku acepta un peligroso trabajo a la par que intenta mantenerse a la altura de Mirio, uno de sus superiores y uno de los tres mejores de la Academia.

El anime estrenará una segunda película, My Hero Academia The Movie Heroes: Rising se estrenará el próximo 22 de diciembre en Japón. Por el momento no hay fecha exacta para su llegada a Lationamérica.

¿Cuántos capítulos tiene la serie My Hero Academia?

My Hero Academia cuenta con tres temporadas finalizadas, la primera se estrenó en 2016 y tuvo 13 episodios, la segunda se transmitió en 2017 y contó con 25 capítulos y la última en 2018 también con 25 episodios.

Sinopsis de My Hero Academia

La historia está ambientada en la época actual, exceptuando las personas con poderes especiales, que se han vuelto comunes en todo el mundo. Un chico llamado Izuku Midoriya no tiene poderes, pero aún sueña con tenerlos y poder llegar a convertirse en un héroe.