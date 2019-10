Dr. Stone: 1x15 EN VIVO: entérate a qué hora y dónde ver el capítulo 15 [VIDEO]

La temporada 1 de Dr. Stone ya ha entrado en su segunda mitad, con cada capítulo que lanzan aumentan la cantidad de fanáticos que tiene en Japón y el mundo. La historia nueva e innovadora que desarrolla es lo que ha sorprendido a todos, mostrar como realizar toda clase de experimentos desde cero ha hecho que grandes y pequeños se sientan atraídos por este shonen.

En esta nota podrás enterarte de todos los detalles de este anime. Además, cómo y dónde ver Dr. Stone 1x15.

¿Cómo y dónde ver Dr. Stone 1x15?

El episodio 15 de la temporada 1 de Dr. Stone se estrenará este viernes 11 de octubre de 2019 en varios países del mundo a través de una serie de plataformas de streaming.

Crunchyroll es una de las tantas plataformas en donde podrás ver el episodio, sin embargo, es necesario una suscripción premium para acceder al servicio.

- Dr. Stone 1x15 en América Latina: 11 de octubre online por Crunchyroll con subtítulos en español.

- Dr. Stone 1x15 en Estados Unidos: 11 de octubre online por Funimation con subtítulos en inglés.

- Dr. Stone 1x15 en Japón: 11 de octubre por Tokyo MX TV

¿A qué hora ver Dr. Stone 1x15?

El capítulo 15 de Dr. Stone llegará a las 12:30pm (hora Perú) y podrá verse a través de las plataformas mencionadas anteriormente.

¿Cuántos capítulos tiene Dr. Stone temporada 1?

El anime está programado para una duración de 25 capítulos en total.

- Episodio 1 - Stone World - Mundo de piedra

- Episodio 2 - King of the Stone World - Rey del mundo de piedra

- Episodio 3 - Weapons of science - Armas de la ciencia

- Episodio 4 - Shoot the smoke signal - Dispara la señal de humo

- Episodio 5 - The beginning of the stone world - El principio del mundo de piedra

- Episodio 6 - Two countries of the stone world - Dos países del mundo de piedra

- Episodio 7 - The whereabouts of two million years - El paradero de dos millones de años

- Episodio 8 - Stone Road - Camino de piedra

- Episodio 9 - Let the light of science be made - Que se haga la luz de la ciencia

- Episodio 10 - A faint alliance - Una tenue alianza

- Episodio 11 - Clear world - Mundo claro

- Episodio 12 - Companions back to back - Compañeros espalda con espalda

- Episodio 13 - Masked warrior - Guerrero enmascarado

- Episodio 14 - Flame master - Amo de la llama

Dr. Stone

¿Qué ocurrió en Dr. Stone 1x14?

En el capítulo pasado se dio inicio al torneo con el que se decidiría quién se volverá el líder de la aldea y se casará con la sacerdotisa Ruri. Lo último que se pudo ver fue el enfrentamiento entre los dos luchadores más poderosos, Ginrou y Magma, a pesar que en un inicio parecía que la ventaja era para Magma, Ginrou toma la delantera tras recibir los ojos de la ciencia por parte de Senku y Suika.

A pesar que tenía la ventaja el guardián de la aldea decide consultar al árbitro si lo que hizo no está contra las reglas, pero en el momento en que lo hace es atacado por la espalda, quedando inconsciente. Es así que se pasa al siguiente combate ¿Cuál será el plan del reino de la ciencia tras haber perdido a su luchador más fuerte?

Ahora las esperanzas recaen en Kinrou, este ha estado todo el momento tratando de potenciarse con cafeína, es así que logra ganar su combate fácilmente, pero el exceso de esto provoca que sufra un dolor estomacal que lo dejan fuera de escena. Tras esto se anuncia el siguiente combate, Chrome vs Magma.

Comienza la pelea, y obviamente el joven de ciencia no puede hacer nada en contra de los músculos de Magma, parece que todo está perdido hasta que se le ocurre usar la ciencia para ganar. Toma la lente que está rota para poder generar una llama y así derrotar de un solo golpe a su adversario.

¿Qué pasará en el Dr. Stone 1x15?

Tras derrotar a Magma todo apunta a que el reino de la ciencia ha ganado definitivamente, pero parece que ahora uno de sus aliados se ha puesto del lado opuesto e intentará ganarles ¿Qué harán Senku y el reino de la ciencia?