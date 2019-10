Breaking Bad: la dura vida de Bryan Cranston, actor que interpreta a Walter White

Bryan Cranston, protagonista de Breaking Bad, una de las producciones más exitosos de los últimos tiempos, ha sido premiado a lo largo de su carrera por sus diversos y logrados papeles en el mundo de la actuación.

El viernes 11 de octubre se estrena la película de “Breaking Bad”. Walter White, uno de los protagonistas, vivió una dura infancia. Mira más detalles en esta nota.

Sin embargo, su la vida de Bryan Cranston estuvo marcada por dificultades y retos que pudieron significar el fin de su trayectoria. En la siguiente nota te contamos los momentos más complicados de su biografía.

Bryan Cranston nació en 1956 en Canoga Park, California. Hijo de Joe Cranston y Audrey Sell, quienes se separaron cuando el actor cumplió 12 años.

El protagonista de Breaking Bad se mudó junto a la nueva pareja de su padre, mientras que su madre cayó en el alcoholismo y se casó varias veces. ''Fue mucho peor que si [sus padres] hubieran muerto en un accidente, porque estaban ahí pero no les importaba cómo estábamos mis hermanos y yo'', indicó el actor.

Durante su juventud, Cranston realizó algunos anuncios para televisión y fue actor de voz en series de anime.

Hizo papeles secundarios en películas como ''Eso que haces'' y series como ''Seinfeld''. Pero fue su rol en la serie ''Malcom'' el que lo llevaría a alcanzar reconocimiento popular. Este papel solo fue superado por el de ''Walter White'', el cual interpreta en ''Breaking Bad''.

A pesar del éxito que ha tenido el actor, hubo un episodio en su vida que estuvo a punto de desquiciarlo, como señala en su biografía ''Una vida en partes''.

El actor de 63 años fue acosado por una exnovia en los años 80. La mujer, a quien llama ''Ava'' se convirtió en una pesadilla para él. Tras terminar la relación, lo persiguió, amenazó por teléfono y hasta apareció en su departamento de Nueva York para confrontarlo.

Bryan Cranston tuvo una reacción inusual ante este hostigamiento pues en uno de sus sueños se observó a él mismo asesinando a ''Ava''.

“Estaba calmado, me había desprendido de todo el miedo y la ira (…) Me vi capaz de matar a otro ser humano, algo que nunca había sentido antes… Me asusté”, reveló en su libro de memorias.

Si bien las intenciones de asesinar a su exnovia solo fueron parte de un sueño, Bryan Cranston sí llegó a ser sospechoso de asesinato durante los años 70.

Sucedió cuando trabajaba como mesero en Florida. Cranston había comentado públicamente el odio que sentía hacia su jefe, quien posteriormente fue encontrado muerto. La policía lo considero implicado principal durante mucho tiempo hasta que se descubrió que la asesina había sido una prostituta.