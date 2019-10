Breaking Bad: la muerte de Andrea y los momentos que ocasionaron un quiebre en la vida de Jesse Pinkman

“Breaking Bad” se convirtió en una de las series más exitosas tras cinco temporadas que llenaron de emoción a todos los fanáticos mostrando a los protagonistas Walter y Jesse envolviéndose en un mundo de corrupción, en el que les será difícil salir invictos.

Y luego de seis años desde que finalizó el programa llega hoy “El Camino”, la película a cargo de Netflix que relatará el desenlace de Pinkman interpretado por el gran actor Aaron Paul, en la cinta se verá al personaje que intenta escapar de su pasado e iniciar una nueva vida.

Sin embargo, ya que ha pasado un tiempo desde la última emisión, en esta nota mencionamos los cinco momentos que debes recordar antes de ver el largometraje.

Cinco momentos clave para entender “El Camino: una película de Breaking Bad”

Es un estudiante de instituto que tomaba clases de química ofrecida por Walter White (Bryan Cranston), pero su adicción a las drogas lo obligó a alejarse de su familia para vivir con su tía, quien además tenía cáncer, después de morir, Jesse siguió viviendo en su casa hasta que se reencuentra otra vez con su profesor, que le queda poco tiempo de vida y deciden hacer metanfetamina para venderla y conseguir dinero.

Jesse tras perder a su novia Jane, forma una relación con Andrea, quien tiene un hijo Brock y un hermano mayor llamado Tomás, quien además mató a Combo, pertenecía a una banda que trabaja para Gus, uno de los líderes que crea metanfetamina, sin embargo, tras diferencias Pinkman es echado por el cabecilla de la banda, pero queda como amigos.

Luego de algunos conflictos Walter y Jesse se unen para hundir el laboratorio de Gus y así vuevan a trabajar juntos acompañados del antiguo socio del líder, Mike. Posteriormente los tres deciden robar un tren para obtener un ingrediente clave en la cocción de metanfetamina, pero un joven es asesinado por Todd, un nuevo socio neonazi.

Mike y Jesse deciden separarse del negocio y Walter, al no quere, hace un trato con Todd y su equipo, tiempo después Pinkman descubre que el profesor envenenó a Brock y une fuerzas con Hank para detenerlo, pero White que estaba de aliado con el apoyo neonazi matan al agente de la DEA.

Los nazis encierran a Pinkman para obligarle a que cocine de nuevo, pero al intentar escapar lo llevan a casa de Andrea donde la matan frente a sus ojos, después llega Walter lleno de ira y venganza y tras un tiroteo, el ex profesor protege a Jesse con su cuerpo, donde este logra asfixiar a Todd y quedarse al lado de White a punto de morir.

¿Cuál es el significado de Breaking Bad?

La traducción más acogida de Breaking Bad: to go wild, get crazy, let loose. En definitiva, es una expresión inglesa que viene a decir algo así como que una persona se ha echado a perder, de alguien que toma un mal camino en la vida.