Breaking Bad: lo que debes conocer antes ver el estreno de la película en Netflix

La película de Breaking Bad se empezará a transmitir desde el viernes 11 de octubre a través de Netflix. Aaron Paul, Bryan Cranston, Anna Gunn y otros actores volverán a las pantallas de streaming.

Tras la emisión del último capítulo de la serie en el año 2013, seguro no recuerdas ciertos detalles de la vida de Walter White y Jesse Pinkman. Revive algunas curiosidades detrás de esta producción en la siguiente nota.

Curiosidades de “El camino: una película de Breaking Bad”

Vince Gilligan, productor, director y guionista de “Breaking Bad” ha logrado que no se filtren ciertas escenas y avances antes del filme.

Lo único que se sabe es que la película iniciará en un momento posterior del episodio final de la serie, el cual se llamó “Felina”.

“El Camino: una película de Breaking Bad” continuará con la historia de Jesse Pinkman. Se espera conocer qué ocurrió con el socio de ‘Heisenberg’ y su antiguo negocio de metanfetaminas.

Curiosidades de la serie “Breaking Bad”

“Breaking Bad” se estrenó el 20 de enero de 2008. Es considerada por muchas personas como una serie de culto. Walter White y Jesse Pinkman se convirtieron en uno de los dúos favoritos de la televisión desde el primer capítulo.

Eso tal vez no hubiera ocurrido si Vince Gilligan no hubiera convencido a los productores y ejecutivos de la AMC, quienes no tenían a Bryan Cranston como primera opción para interpretar al exprofesor de química.

Otro detalle es que el personaje Jesse Pinkman iba a morir en la primera temporada. Pero debido a una huelga de guionistas, Gilligan cambió de opinión y apostó por la explosiva pareja de narcotraficantes.

La serie trajo muchas escenas para la posteridad. Una de ellas es cuando Walter White lanza una pizza al tejado de su casa. Lo increíble es que la grabación no necesitó repeticiones.

El éxito de “Breaking Bad” motivó a que la verdadera familia que vivía en la residencia ponga una valla de seguridad porque los fanáticos se acercaban a replicar aquella acción.

Un dato sobre la serie es que durante las cinco temporadas se produjeron un total de 270 muertes. Y por qué no omitir el icónico sombrero de Walter White, también conocido como ‘Heisenberg’ en la serie.

Esta prenda empezó a ser utilizada por casualidad. Pero luego de notar lo cool que se veía Bryan Cranston, el director decidió incluir el accesorio para realzar el estilo del comerciante de drogas.